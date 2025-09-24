FC Bayern: Carlo Ancelotti rechnet in Biographie mit Münchner Führungsetage ab

Carlo Ancelotti gilt als einer der besten Trainer der Fußball-Geschichte. Seine Zeit beim FC Bayern verlief trotzdem unglücklich - jetzt packt der Italiener über seine Zeit in München aus. Carlo Ancelotti hat in seiner Biographie "Der Traum: Wie man die Champions League gewinnt" gegen seinen Ex-Klub FC Bayern München ausgeteilt. "Es war die rücksichtsloseste Entlassung meiner gesamten Karriere. Nach meinem Abgang erreichten sie in der Champions League das Halbfinale und scheiterten dort an – raten Sie mal! – Real Madrid", schrieb der 66-Jährige.

FC Bayern: Carlo Ancelotti gibt Fehler zu Ancelotti war von Juli 2016 bis Ende September 2017 Trainer des Rekordmeisters, ehe er nach nur 15 Monaten bereits wieder entlassen wurde. Die Art und Weise seines Abschieds hätten ihm deutlich missfallen, besonders das Verhalten vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.

WM 2026: DFB-Trikot für die Weltmeisterschaft geleakt "Gegen Paris Saint-Germain beschloss ich, auf unsere in die Jahre gekommene Flügelzange zu verzichten und unsere Verteidiger weiter aufrücken zu lassen, während wir uns überwiegend auf Angriffe durch die Mitte verlegten. Es war ein Fehler. Die Balance stimmte nicht, und so konnten sie uns mit ihrem Konterspiel aufmischen. Ihr erstes Tor erzielten sie bereits in der zweiten Minute. Das Endergebnis von 0:3 war Bayerns heftigste Niederlage in dem Wettbewerb seit 21 Jahren", führte der Italiener aus. Und weiter: "Am Tag nach dem Spiel setzte sich der Vereinsvorstand zusammen und kam zu dem Schluss, dass ich das Problem sei. 'Die Leistung unserer Mannschaft seit Saisonbeginn erfüllte nicht die Erwartungen, die wir an sie gestellt hatten', befand Rummenigge. 'Die Partie in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten'", betonte der "Maestro".

Ancelotti kritisiert auch Uli Hoeneß Auch den damaligen Präsidenten Uli Hoeneß nannte Ancelotti in seiner Abrechnung namentlich und hinterfragte einige Aktionen des Führungsduos der Münchner.

