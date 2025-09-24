FC Bayern München vs. Werder Bremen live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf Werder Bremen. So könnt ihr das Duell verfolgen.

Der FC Bayern München befindet sich zum Bundesliga-Saisonstart in Topform. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 18:3 Toren stellte der deutsche Rekordmeister einen neuen Rekord auf.

Am 5. Spieltag soll diese Marke gegen Werder Bremen ausgebaut werden. Die Norddeutschen blicken auf einen durchwachsenen Start zurück und stehen mit einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen derzeit auf Rang 14 der Tabelle.

Kein Wunder also, dass die Münchner als klarer Favorit in die Partie gehen, zumal das Team von Trainer Vincent Kompany in dieser Woche nicht in der Champions League gefordert ist und somit ausgeruht in das Spiel gegen Bremen gehen kann.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im TV, Livestream und im Liveticker.