+++ 20. September, 17:12 Uhr: Salihamidzic traf Bayern-Aus wohl mitten ins Herz +++ Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste unmittelbar nach dem Titelgewinn 2023 zusammen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn beim FC Bayern München gehen. "Es hat Brazzo schon sehr wehgetan. Er hat so lange für diesen Verein gespielt und trug lange Verantwortung - es war eine ganz besondere Liebe. Da schmerzt so eine Trennung natürlich. Aber so ist das Fußballgeschäft", sagte Francisco Copado, Schwager von Salihamidzic, bei "Sport1". Copado kritisierte vor allem die Art und Weise des Rauswurfs von Ex-Bayern-Publikumsliebling Salihamidzic. "Man hätte anders mit Brazzo umgehen können, aber wir haben nie groß darüber gesprochen. Auf beiden Seiten wurden sicherlich Fehler gemacht", erklärte der 50-Jährige, Salihamidzic haben "unglaublich viel für den FC Bayern geleistet" und sich "aufgeopfert, weil es sein Herzensverein ist". Für seine Zeit als Funktionär beim FC Bayern stellt Copado Salihamidzic ein positives Zeugnis aus: "In allem, was er gemacht hat, war er erfolgreich. Natürlich hat nicht jeder Transfer von ihm gepasst, aber er hat Davies geholt, Musiala gefördert und war auch bei Kane der Initiator."

+++ 20. September, 10:55 Uhr: Zwei mögliche Nachfolger bei Davies-Abgang? +++ Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern aus, eine Verlängerung ist nach wie vor nicht in Sicht. Sollte der Kanadier die Münchner verlassen - am wahrscheinlichsten in Richtung Real Madrid -, gibt es aktuell wohl zwei Alternativen. FC Bayern: Kompany eröffnet Bier-Duell Laut "Calciomercato" steht Milan-Verteidiger Theo Hernandez auf der Liste der Bayern. Der Bruder von Ex-FCB-Star Lucas Hernandez wäre mit einer Ablöse von rund 80 Millionen Euro aber wohl sehr teuer. Problematisch neben dem hohen Preis: Die Italiener wollen Hernandez eigentlich nicht abgeben, dieser wiederum soll eine Verdopplung seines Gehalts fordern. Sein Vertrag endet 2026. Ein möglicher zweiter Kandidat wäre ein Youngster der Bayern: Adam Aznou. Er spielt für die Reserve in der Regionalliga und traf kürzlich als Kapitän in der Youth League beim 2:1-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb. Tel-Leihe? Das sagt Bayern-Trainer Kompany "Adam ist ein außergewöhnlicher Spieler. Seine Entwicklung in den letzten fünf, sechs Monaten war richtig, richtig gut. Bei uns steht er ganz weit oben auf dem Zettel", äußerte Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky" bereits lobende Worte. Aznou selbst gab kürzlich in einem Interview mit "X"-User "Lionstalk" an, in der aktuellen Saison "bei der ersten Mannschaft Minuten sammeln" und "um einen Platz im Team kämpfen" zu wollen.

+++ 19. September, 16:10 Uhr: Adresse der Allianz Arena zu "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert Große Ehre für den verstorbenen Kaiser: Franz Beckenbauer wird von der Stadt München posthum mit einer Straßenbenennung an der Allianz Arena gewürdigt. Die Fläche südlich und westlich der Werner-Heisenberg-Allee wird künftig - wirksam ein Jahr nach Beckenbauers Todestag am 7. Januar 2025 - Franz-Beckenbauer-Platz heißen. Das Stadion trägt dann die Adresse Franz-Beckenbauer-Platz 5. Dies beschloss der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Donnerstag. "Die Benennung einer Straße ist die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann und ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, den wir Franz Beckenbauer entgegenbringen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Beckenbauer sei "einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat. Mit seinen sportlichen Erfolgen und seinem Engagement für den Fußball hat er die Sportlandschaft Deutschlands nachhaltig geprägt. Seine unaufgeregte, humorvolle Art und seine Ausdrucksweise werden für immer Teil des Münchner Lebensgefühls bleiben."

+++ 19. September, 07:41 Uhr: Aufstellung via WhatsApp? Kompany irritierte wohl Spieler +++ Wie der "kicker" berichtet, sorgte Cheftrainer Vincent Kompany offenbar für Irritationen bei seinen Spielern. Demnach teilte der Belgier seinen Spielern die Aufstellung vor dem Bundesliga-Topspiel bei Holstein Kiel (6:1) wohl nur via WhatsApp mit. Tiefergehende Erklärungen vom Trainer soll es darüber hinaus nicht gegeben haben. Der Leistung der Stars scheint das jedoch nicht geschadet zu haben. Die Bayern schossen in dieser Saison in fünf Pflichtspielen bereits 24 Treffer.

+++ 17. September, 18:03 Uhr: Arsenal und Newcastle offenbar an Leroy Sane interessiert +++ Leroy Sane steht offenbar bei gleich zwei Klubs aus der Premier League hoch im Kurs. Laut "CaughtOffside" beobachten der FC Arsenal und Newcastle United die Situation des 28-Jährigen ganz genau. Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Laut "kicker" soll bis zum Winter entschieden werden, ob Sane ein neues Angebot erhält. Falls nicht, wäre das Transferfenster im Januar die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablösesumme zu generieren. Die Premier League wäre für Sane kein unbekanntes Pflaster. Zwischen 2016 und 2020 spielte der 65-fache Nationalspieler (13 Tore) unter Pep Guardiola bei Manchester City. Aufgrund einer Schambein-OP nach der EM verpasste Sane den Saisonstart der Bayern. Beim 6:1-Auswärtssieg des Rekordmeisters gegen Holstein Kiel stand er erstmals wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

+++ 17. September, 09:34 Uhr: Real vor Verlängerung mit Mendy - Schlechte Nachrichten für Davies? +++ Noch immer ist die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern München ungeklärt. Aktuell können sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, obwohl sich der pfeilschnelle Kanadier bereits in seinem letzten Vertragsjahr befindet. Sollte es tatsächlich zu einem Abgang kommen, gilt Real Madrid seit geraumer Zeit als Wunschziel des 23-Jährigen. Auch die "Königlichen" zeigten immer wieder Interesse, scheinen nun wohl aber auch anderweitig zu planen. Wie die spanische "Marca" berichtet, hat der Klub bereits die ersten Details mit Stammlinksverteidiger Ferland Mendy geklärt. Demnach soll der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag des Franzosen langfristig verlängert werden. Mendy zeigte zuletzt starke Leistungen und heimst nun scheinbar die Belohnung dafür ein. Mit der Verlängerung könnte er somit auch für die kommenden Jahre als Stammspieler auf der linken Abwehrseite eingeplant sein. Jene Position, die auch Davies bekleidet. Sollte sich der Noch-Bayern-Star für einen Real-Wechsel entscheiden, dürften die Chancen auf einen Stammplatz nun etwas geringer ausfallen.

+++ 16. September, 17:23 Uhr: "Ergibt keinen Sinn" - scharfe Effenberg-Kritik an Goretzka +++ Obwohl Leon Goretzka von den Verantwortlichen des FC Bayern im Sommer 2024 ein Abgang nahegelegt wurde, entschied sich der 29-Jährige für einen Verbleib an der Säbener Straße. Zuletzt stand er beim 6:1-Kantersieg der Münchner bei Aufsteiger Holstein Kiel nicht im Kader und erntete nun für seine Entscheidung zum Verbleib Kritik von einer Bayern-Ikone. "Warum entscheidet sich so ein Spieler, bei Bayern zu bleiben, obwohl ihm nahegelegt wird, den Verein doch besser zu verlassen?", hinterfragte Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei "Sport1" kritisch, "der Junge ist doch erst 29 und hat doch wohl auch das Ziel, noch in der Nationalmannschaft auf den Quali-Zug aufzuspringen. Da dann bis zum Ende der Saison vielleicht nur ein, zweimal in der Startelf zu stehen - das ergibt doch überhaupt keinen Sinn". Goretzkas Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

+++ 16. September, 11:02 Uhr: Rechtsverteidiger Boey fällt nach Meniskusriss aus +++ Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister in einer Mitteilung bekanntgab, hat sich Sacha Boey am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung ergeben. Der Rechtsverteidiger wurde demnach bereits operiert, der Eingriff verlief laut Klub-Angaben "erfolgreich". Boey wird dem FCB in diesem Zuge mehrere Wochen fehlen. Schon beim Spiel in Kiel war Boey in den letzten 25 Minuten durch Konrad laimer ersetzt worden. Spielt der Österreicher nun dauerhaft hinten rechts? Bayern-Trainer Vincent Kompany wird diese Frage schon am Dienstag im Champions-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb beantworten müssen.

+++ 14. September, 18:10 Uhr: Goretzka nicht mal im Kader - das sagt Kompany +++ Leon Goretzka hat beim FC Bayern München weiter einen schweren Stand. Obwohl mehrere Reservisten beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel eine Chance in der Startelf bekamen, schaffte es der Ex-Nationalspieler nicht einmal in den Spieltagskader. "Wenn es nicht Leon ist, trifft es jemand anderes. Ich habe 21 Spieler. Wir haben noch viele Spiele und da werden wir alle brauchen, aber heute geht es erst einmal um die 20 Spieler hier", sagte Trainer Vincent Kompany im "Sky"-Interview. "Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass wir einen sehr ausgewogenen Kader haben werden. Und dann ist die Konkurrenzsituation bei Bayern München eben sehr groß. Aber wir haben ihm auch gesagt, wenn Leon bereit ist, sich dieser Situation zu stellen, wird er ganz normal behandelt. Leon ist ein großartiger Typ, auch wenn er jetzt sauer ist, das verstehe ich auch ", sagte Max Eberl bei "Sky".

+++ 13. September, 09:47 Uhr: FC Barcelona soll Interesse an Leon Goretzka haben +++ Hansi Flick würde offenbar gerne den einen oder anderen Spieler, den er früher beim FC Bayern München trainierte, zum FC Barcelona holen. Laut der spanischen "Sport" hat Flick nicht nur Interesse an Joshua Kimmich, sondern auch an Leon Goretzka. Der Allrounder würde demzufolge gut in das System der Katalanen passen. Auch interessant - Urs Meier kritisiert Referee nach DFB-Spiel Goretzka spielt beim FC Bayern ohnehin nur noch eine Nebenrolle und wurde lediglich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg kurz vor Spielende eingewechselt. Der Vertrag von Goretzka in München gilt noch bis zum Sommer 2026. Der FC Bayern würde ihn offenbar gerne verkaufen.

+++ 12. September, 19:18 Uhr: FC Bayern verdient an Transfer von Ex-Talent Marvin Cuni mit +++ Der FC Bayern München hat beim Verkauf seines ehemaligen Talents Marvin Cuni von Frosinone Calcio an Rubin Kazan nach Russland mitverdient. Wie "transfermakt.de" mit Verweis auf übereinstimmende Medienberichte aus Italien und Russland meldet, beschert der Transfer des 23 Jahre alten Mittelstürmers den Münchnern eine Nachzahlung von einer Million Euro. Demnach ließ sich Kazan die Dienste des Albaners, der bislang auf ein Länderspiel kommt, zwei Millionen Euro kosten. Als der italienische Zweitligist Frosinone Cuni im Sommer 2023 für eine Million Euro von den Bayern verpflichtete, soll eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent verhandelt worden sein. Vor seinem Wechsel nach Italien durchlief Cuni beim deutschen Rekordmeister verschiedene Jugend-Mannschaften, schaffte aber nie den Durchbruch und wurde ab 2020 mehrmals zu anderen Vereinen in Deutschland verliehen.

+++ 12. September, 11:07 Uhr: HSV wollte wohl Leihe von Wanner und Krätzig +++ Der Hamburger SV bemühte sich laut "Hamburger Abendblatt" im Sommer 2024 wohl um gleich zwei Bayern-Talente – letztlich vergebens! Zum einen ging es dabei um Paul Wanner, den die Hanseaten dem Bericht nach gerne vom deutschen Rekordmeister ausgeliehen hätten. Doch dem HSV wurde demnach schnell signalisiert, dass der 18-Jährige seinen nächsten Karriereschritt in der Bundesliga machen wolle. Letztlich ging es für den Mittelfeldspieler zum 1. FC Heidenheim. Dort überzeugt Wanner aktuell auf ganzer Linie. In vier Pflichtspielen traf er 4-mal und bereitete zwei weitere Tore vor. Zudem wollte der HSV auch Linksverteidiger Frans Krätzig von der Isar an die Elbe holen. Hier durfte sich der HSV dem Bericht nach sogar berechtigte Hoffnungen machen, demnach soll der 21-Jährige offen für einen Wechsel zu den Hanseaten gewesen sein. Doch danach stieg Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart in den Krätzig-Poker ein und so war der HSV auch bei dieser Personalie chancenlos. Glück im Unglück für den HSV: Beim Zweitligisten wären Wanner und Krätzig als mögliche Nachfolger für Ludovit Reis bzw. Miro Muheim eingeplant gewesen, aber das Duo blieb letztlich bei den Hanseaten.