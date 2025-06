Mit seinen letzten Monaten in München und den Gerüchten zu den Vertragsverhandlungen haderte der Flügelstar jedoch: "Es wurden sehr viele Spekulationen geschrieben, was noch gar nicht stimmte. Wir haben in Ruhe miteinander geredet, miteinander gearbeitet. Dabei sind einige Kommentare gefallen, dass wir uns schon einig sind, das war aber nicht der Fall. Deswegen bin ich einer, der relativ wenig sagt."

Er selbst müsse seine Zeit in München, die mit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul zu Ende geht, "noch ein bisschen einordnen. Fünf Jahre sind eine Weile", sagte Sané: "Ich will einfach noch den Abend mit den Jungs verbringen, eine gute Zeit haben."

FC Bayern: Diesem Star wünscht Sane die "10"

Seine Mitspieler verabschiedeten Sané mit warmen Worten. "Leroy ist ein super Mensch", ein "super Fußballer", sagte Manuel Neuer. Natürlich habe der Flügelstürmer manchmal "ein bisschen Scheiße am Schuh gehabt", gab auch der Kapitän zu, "aber erstmal den richtigen Lauf zu machen, das schafft auch nicht jeder. In anderen Momenten hat er uns die Dinger reingehauen."

Auch Trainer Vincent Kompany betonte, er habe für Sané, mit dem er bei Manchester City noch zusammengespielt hatte, "nichts als Respekt" übrig. "Es waren fünf schöne Jahre mit ihm", sagte Leon Goretzka, "jetzt bleibt uns nichts, als ihm alles Gute zu wünschen für die Zukunft."

Die liegt für Sané in der Türkei. Er freue sich "auf das Team, das Stadion, die Fans", betonte er. Mit dem FC Bayern gehe er in jedem Fall "im Guten auseinander" und einen "Erben" für seine Nummer zehn stehe ja auch schon bereit. Er hoffe, dass sein Kumpel Jamal Musiala "sie kriegt", sagte Sané mit einem Lächeln: "Der Junge hat noch einiges vor sich. Ich hoffe, dass er sich die Zeit nimmt, weiter an sich arbeitet und zeigt, was er kann."