WM 2026: "Horrende Ticketpreise" für Deutschland-Spiele in den USA und Kanada - DFB reagiert

Deutschland-Fans, die bei der WM 2026 Spiele ihrer Mannschaft live im Stadion verfolgen wollen, müssen bei den Ticketpreisen tief in die Tasche greifen. Der DFB zeigt sich enttäuscht.

Der DFB bedauert die hohen WM-Ticketpreise für die Fans der Nationalmannschaft. "Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht", sagte Andreas Rettig dem SID.

Der DFB-Geschäftsführer betonte, dass der Verband kein Mitspracherecht bei den Preisen hatte. "Die Eintrittspreise legt allein die FIFA fest, darauf hat der DFB keinen Einfluss. Wir sind wenige Stunden vor Bewerbungsstart lediglich über die Preise informiert worden", sagte Rettig.