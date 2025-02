Vor dem Anpfiff in der Allianz Arena sorgen die Fans des FC Bayern München mit einer Choreographie für Aufsehen. Diese dreht sich um das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte.

Die Fans des FC Bayern München wollen am 20. Spieltag gegen Holstein Kiel den 16. Saisonsieg bejubeln. Aber nicht nur deshalb kamen die Supporter in der Südkurve an diesem Samstag ins Stadion.

Vielmehr nutzten sie die Aufmerksamkeit vor dem Anpfiff, um ihren Teil zum Holocaust-Gedenktag, der am 27. Januar bundesweit begangen wurde, beizutragen. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" präsentierten sie auf kleinen Bannern die Konterfeis der Vereinsmitglieder, die zu Opfern der Nazi-Diktatur wurden.

"In Gedenken an alle verfolgten FC-Bayern-Mitglieder" war auf einem weiteren Spruchband zu lesen. Dazu wurden das damalige und das heutige Vereins-Logo in Schwarz-Weiß präsentiert.