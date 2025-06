Wieder und wieder hatten die Katalanen in den vergangenen Jahren Probleme bei der Registrierung von Spielern. Dani Olmo, Robert Lewandowski, die Liste ist lang.

Allerdings bevorzuge Williams weiterhin klar einen Wechsel nach Barcelona und warte demnach auf eine Einigung der Katalanen mit Athletic Bilbao. Barca kämpft schon seit Jahren mit einem enormen Schuldenberg (circa 1,4 Milliarden Euro, Anm.d.Red.), dies verhinderte auch bereits einen Transfer von Jonathan Tah, der am Ende in München landete.

Um für diesen Fall gewappnet zu sein, hat der Rekordmeister dem Europameister offenbar ein neues Angebot unterbreitet. Wie "Sky" mit Verweis auf "L'Equipe" berichtet, bieten die Bayern Williams ein Nettogehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro. Das wäre vermutlich noch einmal mehr, als Leroy Sane bei den Münchnern verdient hat.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern wollen im Rennen um Nico Williams wohl noch nicht aufgeben. Laut "Bild" stehen die Bosse weiterhin mit dem Management des Spielers im Kontakt. So hoffen die Münchner wohl, dass der FC Barcelona, zu dem der 22-Jährige am liebsten wechseln würde, den Flügelspieler nicht registrieren kann.

Gemeint ist laut dem Bericht ein mögliches Investment vom deutschen Investor "Libero Football Finance" in Höhe von 40 Millionen Euro, welches dem La-Liga-Klub Handlungsfähigkeit verschaffen würde.

Allzu problemlos dürfte die Angelegenheit für Barca aber nicht über die Bühne gehen. So berichtet auch die spanische "Marca", dass eine Verpflichtung von Williams finanziell ein Problem darstellt.

So sollen die Verantwortlichen in Barcelona sogar bei Williams und dessen Beratern nachgefragt haben, ob sich dieser bei seinem Klub Bilbao für ein alternatives Zahlungsmodell einsetzen könnte.

Demnach will Barca die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro nicht auf einen Schlag bezahlen, sondern ein wenig mehr als 60 Millionen zahlen, dafür aber in mehreren Raten.

Dem Bericht zufolge sind die Erfolgsaussichten dafür aber gering. Bilbao-Boss Jon Uriarte soll an einer Ratenzahlung nicht interessiert sein. Zudem soll niemand davon ausgehen, dass sich Williams tatsächlich für ein anderes Zahlungsmodell starkmachen würde.