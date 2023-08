FC Bayern: Diese drei Brennpunkte stören die Ruhe

Anzeige Der FC Bayern ist mit zwei Siegen in zwei Bundesliga-Spielen absolut in der Spur. Obendrein funktioniert auch Harry Kane sofort. Doch dem Wohlfühl-Klima beim Rekordmeister droht Unruhe von gleich drei Seiten. Aus der Allianz Arena in München berichtet Stefan Kumberger Es hätte aus Sicht des FC Bayern alles so schön sein können: Ein ungefährdeter Sieg gegen den FC Augsburg wurde von Harry Kanes Doppelpack gekrönt. Doch nach der Partie wird deutlich: Es schwelen weiterhin drei Reizthema unter der Oberfläche – und jedes einzelne hat das Potential, die bayerische Gemütlichkeit empfindlich zu stören. Die größten Gefahren für den sportlichen Erfolg lauern im Verein selbst.

Brennpunkt 1: Die Sechser-Diskussion Schon vor der Partie konnte Trainer Thomas Tuchel einfach nicht widerstehen. Bei "DAZN" forderte er erneut Verstärkung in der Mittelfeld-Zentrale des FC Bayern - zumindest ein bisschen. Stichwort: "Holding Six". In einer Situation, in der andere Trainer glücklich wären, mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer drei Top-Leute zu Verfügung zu haben, bleibt der Bayern-Trainer stur. Ihm ist das Personal zu wenig. Und so richtig passend ist es ebenfalls nicht. "Es ist so, dass alle drei eher Achter als Sechser sind, deshalb spielen wir auch mit einer Doppelsechs", sagte Tuchel und vergaß in seinem Lamento den eigentlich auch hochtalentierten Ryan Gravenberch. Auch wenn die Zeit vor dem Transferschluss am 30. August knapp wird, scheint der 49-Jährige die Klubführung weiter zu einer weiteren Neuverpflichtung zwingen zu wollen – auch wenn er selbst diesen Eindruck vehement bestreitet: "Ich habe das nicht betont, ich wurde fünfmal gefragt. Ihr dürft nicht immer Streit und Konflikte sehen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz zu den anwesenden Journalisten. Er habe keine Forderung gestellt. Einen Kommentar verkniffen hat er sich aber auch nicht.

Ob Wilfred Ndidi von Leicester City, den der "kicker" ins Spiel brachte, wirklich der entscheidende Transfer sein kann, darf derweil bezweifelt werden. Auch Scott McTominay, dessen Name am Abend kursierte, klingt nicht wie eine 1a-Lösung. Fakt ist: Der Markt ist geradezu leergefegt – gerade und vor allem im Segment der "Holding Six", die sich Tuchel so sehr wünscht. Dass die Diskussion immer noch schwelt, kommt derweil beim bestehenden Personal nicht gerade gut an. "Man bekommt natürlich immer mal wieder was von Freunden zugeschickt, die der Meinung sind, dass man das unbedingt lesen muss. Ich kann auch darauf verzichten, dass zu lesen und möchte mich nicht an der Diskussion beteiligen", sagte Goretzka sichtlich genervt nach der Partie bei "DAZN" und fügte an: "Der Trainer hat ziemlich klar gesagt, dass er sich noch was wünscht. Der Verein muss jetzt entscheiden, ob das okay ist. Da sind wir Spieler außen vor."

Brennpunkt 2: Benjamin Pavard Der Franzose fehlte gegen den FC Augsburg aufgrund von Rückenproblemen. Dass das für viele Beobachter ein wenig nach Ausrede riecht, ist nach den letzten Tagen und Wochen nicht verwunderlich. Pavard gibt seit einiger Zeit den Miesepeter, alles steuert auf einen Showdown Ende der Woche zu. Darf er gehen oder muss er bleiben? Die Verantwortlichen des FC Bayern suchen ran-Informationen zufolge tatsächlich ernsthaft nach einem Ersatz für den Verteidiger, der seinen Wechselwunsch mittlerweile mehrmals hinterlegt hat, doch auch hier gilt: Der Markt bietet keine bezahlbaren Alternativen. "Die Thematik hat sich nicht geändert. Benji ist unser Spieler. Der Wunsch ist hinterlegt, das ist sein persönlicher Wunsch. Aber der FC Bayern geht vor. Die Mannschaft geht vor", sagte Tuchel dazu nach dem Spiel und klang so, als würde er Pavard tatsächlich zu einem Verbleib in München zwingen wollen.

Doch stellt sich die Frage, ob das in den kommenden Monaten praktikabel ist. Im Extremfall würde der Franzose mindestens bis zum Winter auf der Tribüne versauern – sowohl für ihn als auch für den FC Bayern ein teures Horrorszenario, denn mit geschätzten 10 Millionen Euro Jahresgehalt ist Pavard im Kader des Rekordmeisters finanziell kein kleiner Fisch. Obendrein können sich die Bayern nach dem Harry-Kane-Deal eigentlich keinen ablösefreien Abgang Pavards im Sommer 2024 leisten. Trotzdem sieht Thomas Müller die Causa erstaunlich locker: "Manche Spieler müssen Entscheidungen treffen und Entscheidungen akzeptieren. Diese Dinge, dass es manchmal für den ein anderen unruhiger wird, sind ganz normal. Da muss man als Team und Klub gelassen bleiben", sagte Müller auf ran-Nachfrage.

Anzeige Brennpunkt 3: Die Führungsspieler-Debatte Zu viele Möchtegern-Häuptlinge, die eigentlich gar keine sind – so der Kernvorwurf von Karl-Heinz Rummenigge Anfang der Woche. Dass der Aufsichtsrat gerade jetzt quasi "von oben" eine solche Diskussion entfacht, hat nicht nur rund um den FC Bayern für Aufsehen gesorgt, sondern dürfte auch in der Kabine bei den Angesprochenen für Gesprächsstoff gesorgt haben. Vor den Mikrofonen der Journalisten gab sich Joshua Kimmich, der sich durchaus angesprochen fühlen dürfte, aber fast ahnungslos. "Ich höre das tatsächlich zum ersten Mal", sagte der 28-Jährige und versprach im nächsten Satz umgehend, dafür sorgen zu wollen, dass es bald mehr echte Häuptlinge beim FC Bayern gebe.

Noten zum Bayern-Sieg gegen Augsburg

Der FC Bayern München hat zum Abschluss des 2. Spieltages der Bundesliga einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg eingefahren. Dabei überragt der neue Stürmerstar Harry Kane mit einem Doppelpack. ran zeigt die Bayern-Noten zum Spiel gegen den FCA. © Jan Huebner Sven Ulreich

Hat nur Probleme, wenn ihn schwache Abspiele seiner eigenen Leute erreichen. Muss in der ersten Hälfte nur bei Demirovics Chance eingreifen, macht die kurze Ecke clever zu. Muss in der zweiten Halbzeit ein paar Mal weiter vorm eigenen Tor klären. Beim späten Gegentor ausgetanzt, aber chancenlos. ran-Note: 3 © Ulrich Wagner Noussair Mazraoui

Macht in der ersten Halbzeit einen absolut soliden Job auf der rechten Verteidigerseite ohne groß zu glänzen. In diesem Punkt könnte man ihn fast mit Pavard verwechseln… Wird 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt. ran-Note: 3 © kolbert-press Dayot Upamecano

Konzentriert und fast ohne Fehler. Überlässt das Dirigieren der Defensive weitgehend Kim. Vergibt in der 64. Minute eine Großchance aus wenigen Metern. Darf ruhig selbstsicherer auftreten. ran-Note: 3 © MIS Min-Jae Kim

Leistet sich in der 9. Minute einen ganz üblen Pass in der Vorwärtsbewegung. Verliert bei Demirovics Großchance in Halbzeit eins zu leicht die Orientierung. Es folgen kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmals zwei katastrophale Abspielfehler. Muss in der 80. Minute vom Platz. ran-Note: 4 © Eibner Alphonso Davies

Bekommt in der Defensive kaum etwas zu tun, was sich aber nicht unbedingt förderlich auf seine Offensivläufe auswirkt. Ihm fehlt in der gegnerischen Hälfte oft die zündende Idee, legt Kanes 3:0 aber mustergültig vor. ran-Note: 3 © kolbert-press Joshua Kimmich

Fühlt sich mit Goretzka an seiner Seite sichtlich wohl. Bringt Ruhe ins Spiel, wenn es sein muss. Gewohnt giftig im Zweikampf, offensiv aber manchmal zu zögerlich. Lässt sich von Rummenigges Führungsspieler-Debatte nichts anmerken. ran-Note: 3 © Jan Huebner Leon Goretzka

Harmoniert zu Beginn gut mit Kimmich und lässt vor allem durch Doppelpässe die Augsburger hin- und herhecheln. Setzt in der 28. Minute einen sehenswerten Distanzschuss ab. Offensiv manchmal zu verspielt, defensiv aber bärenstark und robust. Beim Gegentreffer trabt er aber nur locker zurück… ran-Note: 3 © MIS Leroy Sane

Beginnt engagiert und quirlig. Profitiert besonders von seiner Schnelligkeit. Macht in manchen entscheidenden Szenen das Spiel aber unnötig langsam. Maßgeblich an Uduokhais Eigentor zum 1:0 beteiligt. Auch im zweiten Abschnitt auffälligster Münchner, trifft aber in der 68. Minute nur den Pfosten. Wird in der 70. Minute ausgewechselt. ran-Note: 1 © Jan Huebner Serge Gnabry

Bekommt den Vorzug vor Müller. Anfangs ein Aktivposten hinter Sturmspitze Kane, dann aber deutlich weniger zu sehen. In der zweiten Hälfte nur mit einer halben Chance. Das geht besser. Wird in der 70. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4 © MIS Kingsley Coman

Beackert fleißig die linke Offensivseite, zu oft aber nicht durchdacht. Verliert sich gerade in der zweiten Halbzeit zwischen den zahlreichen Augsburgern und kommt daher nicht zum Abschluss. Wird in der 80. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3 © MIS Harry Kane

Zieht seine Kreise in der Augsburger Hälfte und fällt nicht immer sofort auf. Ist sich dabei auch für weitere Wege nicht zu schade. Trifft absolut sicher vom Elfmeterpunkt zum 2:0 und glänzt beim 3:0 in echter Goalgetter-Manier. Tore sind die Währung für Stürmer. ran-Note: 1 © MIS Konrad Laimer

Kommt in der 70. Minute für Mazraoui ins Spiel und ersetzt den Marokkaner interessanterweise 1:1 als Rechtsaußen. Bereitet einmal sehenswert für Kane vor. ran-Note: 2 © Jan Huebner Mathys Tel

Kommt in der 70. Minute für Sane ins Spiel und agiert fast als Doppelspitze mit Kane. Wie immer engagiert, vergibt eine gute Chance in der 90. Minute aber allzu leicht. ran-Note: 3 © Eibner Thomas Müller

Kommt in 70. Minute für Gnabry. Gleich lautstark im Spiel, aber mit einem arg misslungenem Kopfballversuch acht Minuten vor Schluss. ran-Note: 3 © Ulrich Wagner Ryan Gravenberch

Kommt in der 80. Minute für Coman ins Spiel und bleibt ohne großen Einfluss. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images Matthijs de Ligt

Kommt in der 80. Minute für Kim ins Spiel. Lässt sich beim Gegentreffer tunneln. Keine gute Visitenkarte, wenn er wieder die Nummer eins in der Bayern-Abwehr werden will. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images