Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 18. Februar, 07:28 Uhr: Bournemouth-Talent zum FC Bayern? +++ Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Bayern München offenbar ein Auge auf Innenverteidiger-Talent Dean Huijsen geworfen. Der Spanier mit niederländischen Wurzeln ist aktuell Stammspieler beim AFC Bournemouth in der Premier League. Die "Cherries" um den 19-Jährigen sind eines der Überraschungsteams in England und belegen Platz fünf. Zwar verlängerte er erst im Dezember seinen Vertrag bis 2030, soll jedoch laut Romano eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 50 Millionen Pfund, also etwa 60 Millionen Euro, haben. Da Eric Dier wohl keine Zukunft beim Rekordmeister hat, braucht der FCB im Sommer einen Innenverteidiger.

+++ Update, 17. Februar, 16:35 Uhr: Kane laut Kompany nicht schwer verletzt +++ Vincent Kompany sagt, bei Harry Kane sei die Verletzung nicht so schlimm. Es müsse am Dienstag geschaut werden, wie er sich fühlt. Am Montag trainiert der Engländer nicht. Für den Rekordmeister sei es "ein sehr wichtiges Spiel" gegen Celtic Glasgow. Die Schotten hätten eine "Mannschaft, die immer gefährlich sein kann". Die Bayern hätten aktuell eine Phase mit Partien unter Druck, seien bislang aber gut durchgekommen. Gemeint sind die Begegnungen mit Celtic und das Spiel in Leverkusen. Auch interessant: FC Bayern - Celtic Glasgow - Ersatz für Harry Kane: Diese Optionen hat Vincent Kompany Der Bayern-Trainer betont, dass Fußball in den Strafräumen entschieden werde. Auch gegen Leverkusen hätte es sein Team gut gemacht, auch wenn sich das Geschehen überwiegend am Bayern-Strafraum abgespielt hätte. Das verlorene "Finale dahoam" aus dem Jahr 2012 sei im Verein kein großes Thema. Bei Joao Palhinha, der erkrankt war, hofft Kompany, dass er einsatzbereit ist. Grundsätzlich stehe aber fast der ganze Kader zur Verfügung. Der Coach denkt nach eigenen Angaben nicht an ein mögliches Scheitern, sondern allein daran, wie sein Team das Spiel gewinnen kann. Leverkusen habe es sich aber "verdient", dass die Bayern defensiver agieren mussten. Nochmal auf Kanes Einsatzfähigkeit angsprochen, sagt Kompany: "Wir werden es morgen sehen." Das lässt zumindest Raum für Interpretationen.

+++ Update, 17. Februar, 16:05 Uhr: Musiala nennt Leverkusen-Spiel "gute Erfahrung" +++ Jama Musiala nennt das Leverkusen-Spiel "eine gute Erfahrung für uns", denn könnten auch künftig Spiele auf die Bayern zukommen, in denen sie viel verteidigen müssen. Dass das Spiel trotz der durchwachsenen Vorstellung nicht verloren ging, sei ein gutes Zeichen. Musiala betont auch, dass er sehr selbstkritisch ist und sich daher selbst Druck macht: "Auf die ganzen Kommentare und Social Media gucken, das braucht man nicht." Gegen Celtic erwartet er, dass es "nicht ein leichtes Spiel" wird. Wichtig sei, "hundert Prozent da" zu sein. Die zusätzlichen Spiele durch die Playoffs in der Champions League dürften aber nicht als Ausrede herhalten, das Team sei frisch und werde "alles geben". Auf das "Finale dahoam" will er noch nicht schauen, es gehe "Schritt für Schritt". Das EM-Spiel mtit Deutschland gegen Schottland im Sommer 2024 nennt er "eines meiner Lieblingsspiele". Beim damaligen 5:1 war er einer der Torschützen.

+++ Update, 17. Februar, 15:40 Uhr: Kompany und Musiala sprechen vor Celtic-Spiel +++ Vor dem Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Celtic Glasgow (Di., ab 21 Uhr im Liveticker) geben Bayern-Trainer Vincent Kompany und Jamal Musiala ab 16 Uhr Einblicke zur aktuellen Lage beim Rekordmeister. Neben dem Gegner wird sicher auch der neue Vertrag des Mittelfeldspielers ein Thema sein.

+++ Update, 16. Februar, 0:15 Uhr: "Das Bild wird klarer" - Kimmich spricht über Vertragspoker +++ Joshua Kimmichs auslaufender Vertrag bleibt Dauerthema bei den Bayern. Bereits vor einigen Wochen kündigte der Leistungsträger an, seine Entscheidung auch von Personalplanungen des Klubs in der Zukunft abhängig zu machen. Nach der Vertragsverlängerung von Alphonso Davies machten die Bayern mit Jamal Musialas Vertragsverlängerung bis 2030 diese Woche einen weiteren Schritt. Genug Anreiz für Kimmich, um seinen Vertrag zu verlängern? Im "ZDF Sportstudio" machte Kimmich den Bayern-Fans zumindest Hoffnung. "Das Bild wird klarer. Wir haben ein paar Verträge verlängert", so Kimmich, der allerdings anfügte: "Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich das von einzelnen Spielern abhängig mache." Angesichts der Gerüchte etwa über ein Interesse von Real Madrid wollte sich Kimmich nicht von außen in die Entscheidung hineinreden lassen: "Man krieg viele Ratschläge. Man hört sich die an und nimmt sich die zu Herzen. Am Ende muss man sich aber selber entscheiden."

+++ Update, 15. Februar, 13:53 Uhr: Kimmich ließ wohl erste Deadline verstreichen +++ Laut "Bild"-Informationen sind die Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies und zuletzt auch Jamal Musiala weitere Gründe für Joshua Kimmich, um seinen Vertrag in München zu verlängern. Nicht nur die Personalien sollen für den Mittelfeldspieler wichtig sein, sondern auch die sportliche Weiterentwicklung. Dem Bericht zufolge gab es eine Absprache, nach der sich der 30-Jährige bereits vor dem ersten Spiel des Jahres entscheiden sollte. Dass er diese Deadline verstreichen ließ und weiter grübelt, werde nicht als negatives Zeichen gewertet, sondern eher als Indiz, wie wichtig diese Entscheidung für Kimmichs sportliche aber auch private Zukunft ist. Diese sieht er demnach zwar insgesamt positiv, aber gerade der 0:3-Auftritt in der Gruppenphase der Champions League bei Feyenoord Rotterdam habe ihm gezeigt, dass die Mannschaft noch nicht zu den Top-Teams Europas gehöre. Kimmich spielt seit 2015 bei den Münchnern und stand in der laufenden Saison in allen 33 Pflichtspielen der Bayern über die volle Distanz auf dem Rasen. Als langjähriger Spieler und unumstrittener Anker der Mannschaft gilt er als Nachfolger von Kapitän Neuer.

+++ Update, 14. Februar, 07:45 Uhr: Neuer Vertrag? FCB-Bosse senden Sane wohl "kein Signal" +++ Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Leroy Sane beim FC Bayern aus. Laut "SportBild" muss sich der Offensivspieler im Hinblick auf ein neues Arbeitspapier aber weiterhin gedulden. So sollen die FCB-Verantwortlichen noch immer "kein Signal" an den 29-Jährigen gesendet haben, ob die bisherige Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll. Erst kürzlich hatte "Sky" vermeldet, dass sich die Führungsriege ob der Personalie nicht einig sei. Der Spieler selbst hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, wie gerne er in München bleiben würde. Sane spielt seit 2020 für den Rekordmeister.

+++ Update, 13. Februar, 14:48 Uhr: Löw rät Kimmich zu FCB-Abgang +++ Noch bis Saisonende steht Nationalspieler Joshua Kimmich beim FC Bayern München unter Vertrag. Noch immer läuft der Poker um einen Verbleib des Nationalmannschaftskapitäns. Nun schaltet sich ein prominenter Name ein: Joachim Löw. Der ehemalige Bundestrainer, der Kimmich einst zu seinem Nationalmannschaftsdebüt verhalf, spricht sich für einen Wechsel aus. "Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun", sagte Löw bei "Sky". Und weiter: "Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht. Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan." Zuletzt sagte Sportvorstand Max Eberl noch, bei einer Verlängerung des 30-Jährigen sehe es "gut aus".

+++ Update, 12. Februar, 17:50 Uhr: Spanischer Coach erhebt schwere Vorwürfe gegen FCB-Talente +++ In der Youth League kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Real Betis und dem FC Bayern - mit dem besseren Ende für die Münchner. Die FCB-Youngster siegten in Spanien mit 1:0 und sicherten sich damit ihren Platz im Achtelfinale. Der Trainer der Gastgeber hatte über die Münchner im Anschluss aber nicht sonderlich viel Positives zu berichten - im Gegenteil! Dani Fragoso machte den Nachwuchsspielern des Rekordmeisters schwere Vorwürfe. Demnach verhielten sich einige Talente "respektlos. Sie haben uns beleidigt und ausgelacht. Das war erbärmlich", konstatierte er. "Wenn du gewinnst, musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Einige von ihnen verdienen das Wappen nicht, das sie auf der Brust tragen. Das, was ich sage, ist heftig – aber es ist das, was ich denke. Die Spieler gehören einer großen Institution wie dem FC Bayern an und müssen auch ein entsprechendes Bild abgeben." Während es bereits in der Partie heiß her ging, so gab es unter anderem neun Gelbe Karten und einen verschossenen Elfmeter aufseiten der Spanier, kam es nach Abpfiff zu einer Rudelbildung und Handgreiflichkeiten - laut Fragoso ausgehend von den Münchnern. "Sie haben gewonnen und wir haben ihnen dazu gratuliert und ihnen die Hand gereicht. Wir sind anständige Leute, wir wissen, wie man gewinnt und verliert. Wir können es nur nicht zulassen, dass sie hierherkommen und uns gegenüber respektlos sind. Wir haben uns verteidigt und unsere Spieler aus dieser Situation herausgenommen."

+++ Update, 12. Februar, 10:00 Uhr: Bayern-Bosse legen interne Einkaufsperre für Eberl +++ Der Spielraum für Bayern-Sportvorstand Max Eberl für Neuverpflichtungen in den kommenden Transferphasen wird wohl kleiner. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat sich der Rekordmeister selbst einen Einkaufsstopp auferlegt. Große Sommer-Transfers, wie der von Florian Wirtz, wären damit nicht mehr umsetzbar. Bestätigt wurde der Transferstopp von Präsident Herbert Hainer zwar nicht direkt, allerdings merkte er auf Anfrage der "Bild" an, dass "wir keinen Goldesel im Keller stehen haben." FC Bayern heute Abend live in der Champions League im Ticker "Unsere sportliche Leitung um Max Eberl und Christoph Freund arbeitet daran, Verträge zu verlängern und den Umbruch in der Mannschaft voranzutreiben. Wenn das alles umgesetzt ist, werden wir überlegen, was im Sommer nötig und möglich ist," führt Hainer fort. Ablösefreie Transfers, wie der bereits verpflichtete Tom Bischof, liegen entsprechend nahe. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Name von Stürmer Jonathan David vom OSC Lille, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft und an dem die Bayern Interesse zeigen sollen. Insgesamt bleibt somit abzuwarten, wer bei den Münchnern verlängert und in welcher Höhe Transfererlöse erzielt werden können. Erst dann könnten die finanziellen Möglichkeiten für Eberl genauer bewertet werden.

+++ Update, 10. Februar, 18:30 Uhr: Wegen Wirtz! Hoeneß schließt mit Reporter Wette ab +++ Florian Wirtz wird beim FC Bayern schon seit geraumer Zeit heiß diskutiert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist sich offenbar so sicher, dass der Leverkusener eines Tages das Trikot des Rekordmeisters tragen wird, dass er sogar eine Wette eingegangen ist. In seinem Podcast "Reif ist Live" erklärte der langjährige Kommentator und aktuelle "Bild"-Experte Marcel Reif: "Ich habe kürzlich eine Wette abgeschlossen mit einem Herren aus Bayern." Wenig später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hoeneß handelt. So habe Reif mit diesem "zusammengesessen an einem Abend". Hoeneß erklärte dabei, die FCB-Verantwortlichen seien davon überzeugt, "dass sie ihn irgendwann mal kriegen werden." Reif selbst teilt diese Meinung aber nicht: "Er (Wirtz) flirtet gar nicht. Er wird um ein Jahr verlängern in Leverkusen und wird gemeinsam mit Xabi Alonso zu Real Madrid gehen. Es sei denn, Carlo Ancelotti fährt Real Madrid in die Grütze. Das passiert im Moment aber nicht."

+++ Update, 9. Februar, 17:22 Uhr: Sechs Stars fehlen wohl im Training der Münchner +++ Vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch in der Champions League bei Celtic Glasgow (ab 21 Uhr im Liveticker) gibt es beim FC Bayern laut "Bild" personelle Sorgen. Beim Training des Rekordmeisters am Sonntag sollen demnach sechs Stars gefehlt haben. Wegen Krankheiten haben dem Bericht nach Joao Palhinha und Serge Gnabry nicht am Training teilnehmen können. Daniel Peretz (Nierenquetschung) und Alphonso Davies (Muskelfaserriss) sind zudem noch länger kein Thema für Coach Vincent Kompany. Außerdem fehlten auch Stammkeeper Manuel Neuer und Min-Jae Kim am Sonntag. Bei ihnen sei aber ein Einsatz im Celtic-Spiel nicht in Gefahr, sie sollen laut "Bild" nur eine Pause aus Gründen der Belastungssteuerung erhalten haben.

+++ Update, 8. Februar, 16:15 Uhr: Barca will wohl Bayern-Juwel Aznou zurück +++ Für die zweite Hälfte der laufenden Spielzeit hat der FC Bayern Abwehrtalent Adam Aznou an Real Valladolid verliehen. Bleibt der Linksverteidiger möglicherweise direkt in Spanien? Wie die spanische "Sport" berichtet, sollen der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick eine Rückholaktion des 18-Jährigen in Betracht ziehen. Demnach haben die Katalanen die Entwicklung Aznous, der im Sommer 2022 aus der Barca-Nachwuchsakademie La Masia an die Isar kam, stets verfolgt. Sollte sich andeuten, dass Aznou beim FCB unzufrieden ist, will Barca wohl ernst machen. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers in München läuft noch bis 2027. Laut "Sport Bild" dürfte ein Transfer aber nicht allzu leicht werden, die Bayern-Bosse halten angeblich große Stücke auf den Linksfuß.