FC Bayern München feiert besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 18:22 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München hat mit dem Erfolg bei 1899 Hoffenheim nicht nur seine Siegesserie ausgebaut. Der Rekordmeister startete auch besser in eine Bundesliga-Saison als je zuvor.

Vier Siege in vier Spielen, dazu schon 18 Tore - und nur drei Gegentreffer: Bayern München hat für einen weiteren Rekord gesorgt und den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Der deutsche Rekordmeister übertraf durch das 4:1 (1:0) am Samstag bei der TSG Hoffenheim seine eigene Bestmarke aus der Vorsaison.

Zwölf Punkte nach vier Spieltagen bei einem Torverhältnis von 18:3 waren zuvor noch keinem Team gelungen, auch 18 Treffer in den ersten vier Bundesliga-Spielen sind Rekord.

Bundesliga: Bayern München knackt Gladbach-Rekord

Borussia Mönchengladbach hatte in der Saison 1967/68 zu diesem Zeitpunkt 17 Tore erzielt. Schon in der ersten Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany waren die Bayern perfekt gestartet (12 Punkte, 16:3 Tore).

Torjäger Harry Kane erzielte in Sinsheim einen Dreierpack (44./48./77.), darunter zwei Treffer vom Punkt. Damit hat Kane seine ersten 17 Elfmeter in der Bundesliga alle verwandelt. Nach dem Anschluss der TSG durch Vladimir Coufal (82.) stellte Serge Gnabry den Endstand her (90.+9). Wettbewerbsübergreifend feierten die Münchner den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel dieser Saison.

