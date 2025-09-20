Angeführt von seiner personifizierten Lebensversicherung gewinnt der personell runderneuerte FC Bayern München auch das vierte Spiel der Bundesliga-Saison. Dabei ragt einmal mehr Harry Kane heraus. Dreierpacker Harry Kane sei Dank - der FC Bayern München ist trotz Mega-Rotation nicht zu stoppen. Angeführt von seiner personifizierten Lebensversicherung gewann der personell runderneuerte deutsche Rekordmeister am 4. Spieltag der Bundesliga 4:1 (1:0) bei der TSG Hoffenheim und feierte damit den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel der Saison. Kane traf kurz vor der Pause (44.) und gleich nach dem Seitenwechsel per Handelfmeter (48.) drei Tage nach dem Sieg der Bayern in der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) für die Gäste. In der 77. Minute legte der Torjäger per Foulelfmeter nach - gegen die Londoner hatte der Engländer zwei Tore erzielt. Vladimir Coufal (82.) verkürzte zwischenzeitlich für die Gastgeber, Serge Gnabry stellte den Endstand her (90.+9). Kompany-Update: So lange fällt Stanisic aus

Bayern-Noten zum Spiel bei 1899 Hoffenheim - auf Kane ist mal wieder Verlass, Jackson unauffällig Bei der TSG setzte Bayern-Trainer Vincent Kompany in fast allen Mannschaftsteilen auf neues Personal. Für Josip Stanisic (verletzt), Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise und Gnabry (alle Bank) begannen bei den Münchnern Sacha Boey, Minjae Kim, Leon Goretzka, Lennart Karl und Nicolas Jackson. Jackson feierte sein Startelfdebüt im Bayern-Trikot. Karl (17 Jahre, 210 Tage) stieg zum zweitjüngsten Bayern-Starter hinter Mathys Tel (17 Jahre, 136 Tage) auf.

Kompany: Wir brauchen den ganzen Kader "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir den ganzen Kader brauchen", sagte Kompany, der weiter auf die Langzeitverletzten Alphonso Davies, Hiroki Ito und Jamal Musiala verzichten musste, kurz vor dem Anpfiff bei Sky: "Ich habe Vertrauen in alle Jungs. Das heißt, dass wir den Kader nutzen." Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena sahen in der 13. Minute die erste große Chance der Partie für die Gastgeber. Nach einem groben Schnitzer von Torwart Manuel Neuer im Aufbauspiel traf Angreifer Fisnik Asllani den Pfosten. Auf der Gegenseite prüfte Kane Nationaltorhüter Oliver Baumann aus der Distanz (16.). Insgesamt taten sich die Münchner extrem schwer. Bei der Kompany-Truppe lief nicht viel zusammen, Boey, Karl und Jackson brachten kaum etwas zu Stande. Die Hoffenheimer waren die bessere Mannschaft, die Führung für die Kraichgauer lag in der Luft. Bernardo vergab per Kopf eine weitere Gelegenheit (24.). Danach plätscherte die Begegnung über weite Strecken vor sich hin. Der sechste Saisontreffer von Kane per Direktabnahme nach einer flach hereingebrachten Ecke von Karl fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Muhammed Damar vergab in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Möglichkeit zum Ausgleich (45.+3).

