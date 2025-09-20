Anzeige

"Wir haben einen Kader und jeder Spieler darin hat seine Rolle", erklärte der Bayern-Coach vor der Partie bei "Sky" im Bezug auf Ausfälle oder die Rotationsmaßnahmen, die der Belgier im Kraichgau durchzog. Im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea veränderte Kompany seine Startelf gegen Hoffenheim auf fünf Positionen.

Kompanys Rotation zeigt Vertrauen in den Kader Unter anderem stellte er mit dem 17-jährigen Lennart Karl den zweitjüngsten Startelf-Debütanten der Münchner Bundesliga-Historie im Kraichgau auf. Nicht nur mit dieser Maßnahme landete der Bayern-Coach durchaus einen Volltreffer. Obwohl Teenager Karl nicht alles gelang, bereitete er kurz vor der Pause per einstudierter Eckballvariante das Führungstor von Harry Kane vor.

Mit Einsätzen für hauseigene Talente wie Karl setzt Kompany ein kräftiges Zeichen nach innen und außen. Nach innen, weil von ihm in seinem zweiten Jahr auf der Bayern-Bank laut Medienberichten gefordert wird, mehr auf Eigengewächse vom Bayern-Campus zu setzen. Und nach außen, weil der 39-Jährige damit signalisiert, dass er dem vorhandenen Personal auch wirklich vertraut und seine Aussagen nicht nur leere Phrasen sind. Nicht zuletzt eine hohe Glaubwürdigkeit in den Aussagen zeichnet einen Toptrainer aus - dies ist mitunter mindestens genau so wichtig wie die taktische Expertise des Übungsleiters.