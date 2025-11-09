Die Trainer Lukas Kwasniok und Eugen Polanski haben nach dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (3:1) unisono deutliche Kritik am VAR geäußert.

"Ich mag ihn nicht nur nicht, ich hasse ihn. Und zwar unabhängig davon, ob wir bevorzugt oder benachteiligt werden", sagte FC-Trainer Kwasniok nach einem Spiel mit drei umstrittenen Elfmetern.

Bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen mache ein VAR-Eingriff noch Sinn, so Kwasniok. "Aber nicht bei dynamischen Aktionen. Er verfälscht alles. Ich habe das Gefühl, dass der VAR mittlerweile der Chef ist und nicht mehr der Unparteiische unten. Das finde ich ein bisschen schade", sagte er.

Schiedsrichter Denis Aytekin hatte im Derby drei Elfmeter gepfiffen, davon zwei für Gladbach. "Für mich ist da weder ein Foul noch ein Handspiel. Aber es ist mir schon klar: In der Super-Slow-Mo sieht alles einfach anders aus. Live wird es ganz anders gewichtet und bewertet. Aber ich werde es nicht ändern können", sagte der Kölner Trainer.