La Liga

Real Madrid: Xabi Alonso im Fokus - zweifelt Präsident Florentino Perez am Trainer?

  • Veröffentlicht: 09.11.2025
  • 12:10 Uhr
  • Andreas Reiners

Für Real Madrid läuft es sportlich nach Plan. Hinter den Kulissen brodelt es aber weiterhin. Im Fokus: Trainer Xabi Alonso.

Real Madrid kommt trotz eines guten Saisonstarts nicht zur Ruhe. Im Fokus ist Trainer Xabi Alonso, denn die Kritik am Spanier wächst.

Jetzt berichtet die "Sport", dass angeblich erste Zweifel aufkommen. Und zwar beim mächtigsten Mann im Verein, Präsident Florentino Perez.

Denn wie es heißt, wollte der ursprünglich eigentlich Jürgen Klopp als Trainer haben, Alonso ist daher wohl nur die B-Lösung.

Bei Perez soll nun trotz des Sieges im Clasico gegen den FC Barcelona, Platz eins in der Liga bei nur einer Niederlage und dazu drei Siegen aus vier Spielen in der Champions League das Vertrauen in Alonso schwinden.

Denn der Präsident soll im Spiel keine Weiterentwicklung erkennen. Der Vorwurf: Real spiele wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti, und zwar defensiv kompakt, und vorne helfen die Superstars. Perez fehlt angeblich die taktische Revolution.

Xabi Alonso: Keine Modernität?

"Ich erkenne keine Modernität bei Xabi Alonso", wird ein Perez-Satz von "Sport" zitiert, der in Madrid die Runde machen soll.

Alonso wiederum soll enttäuscht gewesen sein, dass Vinicius Jr. nach dem Eklat im Clasico nicht bestraft wurde. Der Brasilianer hatte sich zudem zwar öffentlich entschuldigt, den Trainer dabei aber außen vor gelassen. Parallel dazu soll die Unzufriedenheit innerhalb der Mannschaft wachsen. Das liest sich wie ein enormes Pulverfass, auf dem Alonso in seiner ersten Saison bereits sitzt.

Was für Perez ein weiteres Alarmsignal sein soll: die Fitness der Spieler, nachdem Real bei der jüngsten Niederlage in der Königsklasse beim FC Liverpool vier Kilometer weniger gelaufen ist. Das wird mit Fitnesstrainer Ismael Camenforte-López in Verbindung gebracht, den Alonso aus Leverkusen mitgebracht hat.

