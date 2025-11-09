Für Real Madrid läuft es sportlich nach Plan. Hinter den Kulissen brodelt es aber weiterhin. Im Fokus: Trainer Xabi Alonso.

Real Madrid kommt trotz eines guten Saisonstarts nicht zur Ruhe. Im Fokus ist Trainer Xabi Alonso, denn die Kritik am Spanier wächst.

Jetzt berichtet die "Sport", dass angeblich erste Zweifel aufkommen. Und zwar beim mächtigsten Mann im Verein, Präsident Florentino Perez.

Denn wie es heißt, wollte der ursprünglich eigentlich Jürgen Klopp als Trainer haben, Alonso ist daher wohl nur die B-Lösung.

Bei Perez soll nun trotz des Sieges im Clasico gegen den FC Barcelona, Platz eins in der Liga bei nur einer Niederlage und dazu drei Siegen aus vier Spielen in der Champions League das Vertrauen in Alonso schwinden.

Denn der Präsident soll im Spiel keine Weiterentwicklung erkennen. Der Vorwurf: Real spiele wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti, und zwar defensiv kompakt, und vorne helfen die Superstars. Perez fehlt angeblich die taktische Revolution.