Pavlovic : Ich habe sofort nach meiner Mandel-OP wieder in den Wettkampfmodus geschaltet und mich gefreut, wieder ohne Probleme Fußball spielen zu können. Rückschläge gehören zum Leben dazu. Deswegen ist es wichtig, optimistisch zu bleiben. Das ist mir gut gelungen.

Pavlovic : Ich habe jedes Spiel angeschaut und mein Team unterstützt. Die ersten zwei Partien sogar noch aus dem Krankenhaus. Ich habe gehofft, dass wir das Turnier gewinnen und hier und da eine Whatsapp mit den Jungs ausgetauscht. Das Spiel gegen Spanien habe ich dann im Urlaub in Italien gesehen. Da war dann am Ende sehr viel Pech dabei.

Aleksandar Pavlovic ist schon in jungen Jahren beim FC Bayern München eine zentrale Säule im defensiven Mittelfeld. Nun will er das auch in der deutschen Nationalmannschaft werden.

ran: Kurioserweise beginnt die Zeit nach der EM wieder im Home Ground in Herzogenaurach. Exakt dort, wo die Mannschaft auch vor und während des Turniers gewohnt und trainiert hat. Mit welchen Gefühlen sind Sie zu Wochenbeginn hier angekommen?

Pavlovic: Ich habe mich wirklich sehr gefreut, denn ich war im Juni ja nicht lange hier. Und trotzdem habe ich die Zeit als sehr schön in Erinnerung. Die großartige Stimmung in der Mannschaft, das gute Training und auch mein Debüt für Deutschland gegen die Ukraine verbinde ich mit diesem Ort. Deswegen habe ich richtig Bock und will alles geben!

ran: Was hat sich in und um die Mannschaft herum verändert, seit Sie kurz vor dem Turnierstart abreisen mussten?

Pavlovic: So lange sind wir hier ja noch nicht zusammen und ich war vorher ja auch nicht so lange bei der Mannschaft. Was man aber nach wie vor spürt ist diese große Freude bei der Mannschaft, gleichzeitig ein großer Hunger etwas bewegen und erreichen zu wollen.

ran: Julian Nagelsmann hat nach dem Ausscheiden gegen Spanien eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben. Welchen Eindruck macht der Bundestrainer in diesen Tagen auf Sie?

Pavlovic: Er hat neue Ziele ins Auge gefasst und pusht uns, wo er nur kann. Jedes Spiel gewinnen, jede Trainingseinheit mit 100 Prozent angehen – das ist mein Anspruch. Fokus auf das nächste Spiel, mit dem Ziel WM in zwei Jahren.

ran: Auf seiner Eröffnungs-Pressekonferenz zu Beginn der Woche hat er viele Daten, Zahlen und Statistiken vorgetragen. Man hat den Eindruck gewonnen, er hätte das Turnier bis ins kleinste Detail zerlegt, um herauszufinden, wo man noch besser werden kann…

Pavlovic: (lacht) Genauso hat er uns hier auch begrüßt. Wir wissen ganz genau, was gut war und woran wir arbeiten müssen.