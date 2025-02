Nach der Vorentscheidung in der Meisterschaft will der FC Bayern München nach Jamal Musiala und Alphonso Davies auch möglichst bald bei Joshua Kimmich Vollzug vermelden. Der mauert aber noch.

Joshua Kimmich: Das sagt Christoph Freund

"Bei Jo sind wir in sehr offenen und guten Gesprächen", sagte der Sportdirektor nach dem 0:0 in Leverkusen am ran-Mikro: "Für ihn ist es einfach so, dass es eine große Entscheidung ist. Er ist jetzt 30 geworden. Ob er bei Bayern München die nächsten Jahre nochmal richtig Gas geben will oder nochmal ins Ausland geht. Aber ich bin da positiv und wir werden sehen, was die nächsten Tagen und Wochen bringen werden."

Nach ran-Informationen ist man im Verein sehr zuversichtlich, nach den Verlängerungen mit Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer auch mit Kimmich schon bald zu einer Einigung kommen zu können.

"Es wird sicher noch ein wenig dauern, aber es wird zeitnah passieren. Er sieht, wie wir uns entwickeln und er hat eine ganz bedeutende Rolle in dieser Mannschaft", erklärte Freund.