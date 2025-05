FC Bayern München: Harry Kane fühlt sich nach Sofa-Sause "wunderbar"

Harry Kane hat die Münchner Meisterparty in vollen Zügen genossen. Das hört man einen Tag später an seiner Stimme.

Harry Kane hat die Münchner Meisterparty in vollen Zügen genossen - und sich tags darauf mit belegter Stimme zurück zum Dienst gemeldet. "Was für ein Abend, was für eine Feier mit den Spielern und dem Stab!", sagte der englische Stürmerstar des FC Bayern am Montag in einem Instagram-Video vom Trainingsgelände an der Säbener Straße.

"Ich bin mir sicher, dass es alle heute Morgen noch ein bisschen spüren", ergänzte er mit Blick auf die Sause am Vorabend im Edel-Restaurant "Käfer" und betonte: "Aber wir sind hier, ich fühle mich wunderbar."

Die Meisterschaft habe "sich seit langer Zeit angebahnt", meinte Kane, aber "es steckt viel Arbeit und Hingabe drin. Es fühlt sich einfach süß an, den ersten Titel zu gewinnen, den ersten meiner Karriere."

Schließlich bedankte er sich bei den Fans, deren Unterstützung "niemals unbemerkt" bleibe, er ergänzte: "Ich kann es nicht erwarten, die nächsten Wochen zu genießen und am Samstag vor den Fans zu feiern."

Nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr im Liveticker) bekommen die Bayern die Meisterschale. Kane freut sich schon jetzt auch auf die neue Saison. "Dann versuchen wir, den zweiten (Titel) klarzumachen", sagte der 31-Jährige.