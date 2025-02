Das lag vor allem an der am Ende schwimmenden Defensive.

Kleine Unaufmerksamkeiten am Anfang beim zuletzt geschonten Franzosen. Mit zusehender Spielzeit aber bei den wenigen Kieler Angriffsbemühungen meist Herr der Lage, kommt jedoch bei allen Gegentreffern zu spät. Scheitert nach Ecke per Kopf an Weiner (69.). ran-Note: 4

Wichtige Rettungstat des Südkoreaners in der 26. Minute, als er Holtbys Schuss von der Linie schlägt. Im Laufe der Partie defensiv kaum noch gefordert, was offenbar zu Lasten seiner Konzentration geht. Leitet jedenfalls mit einem Fehlpass das 1:4 ein und sieht auch bei den beiden späten Toren durch Skrzybski nicht gut aus. ran-Note: 4

Der Nationalspieler kehrt in die Startelf zurück, was Bayerns Offensivspiel spürbar guttut. Nach 19 Minuten nach Olise-Pass zum 1:0 zur Stelle. Mit dem zehnten Bundesliga-Saisontor hat er seine Marke vom Vorjahr bereits erreicht. Weiner verhindert bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze das zweite Tor (49.). Baut danach aber ab. ran-Note: 3

Der Franzose erhält diesmal den Vorzug vor Sane und hat die erste Chance, sein Schuss wird aber zur Ecke abgeblockt (2.). Kommt lange mit seinen Flankenversuchen nicht durch, doch in der Nachspielzeit bereitet er schön Kanes 2:0 vor und ist kurz nach der Pause auch maßgeblich am 3:0 und 4:0 beteiligt. Darf wenig später duschen gehen. ran-Note: 2

50. Bundesligaspiel für den Engländer, der lange nicht zum Abschluss kommt. Steht dann aber in der Nachspielzeit und kurz nach der Pause (46.) zweimal da, wo ein Torjäger stehen muss und erzielt per Kopf seine Saisontreffer 18 und 19. Insgesamt nun mit 55 Treffern nach 50 Partien der mit Abstand beste Torschütze der Liga-Historie vor Erling Haaland (50 Tore). Geht nach 58 Minuten für Müller vom Platz. ran-Note: 2

Einwechselspieler des FC Bayern

Serge Gnabry: Der Flügelstürmer ersetzt Olise zur zweiten Halbzeit positionsgetreu rechts vorne. Fügt sich sehr gut ins Offensivspiel ein und macht artistisch per Volley das 4:0 (54.). Auch danach gefährlich und mit einem Flachschuss ans Außennetz (71.). Ivezic verhindert in der Nachspielzeit sein zweites Tor, als er den Ball noch von der Linie schlägt. ran-Note: 2

Leroy Sane: Der zuletzt gesetzte Nationalspieler muss zunächst 58 Minuten zuschauen, ehe er für Coman in die Begegnung gebracht wird. Hat aber in der verbleibenden Zeit nur eine gefährliche Aktion, als er aus aussichtsreicher Position per Kopf an Weiner scheitert (84.). ran-Note: 4

Thomas Müller: Der Routinier wird ebenfalls nach 58 Minuten eingewechselt und gibt sofort Vollgas. Pech, dass sein guter Distanzschuss von Zec noch übers Tor abgefälscht wird (69.). ran-Note: 3

Joao Palhinha: Der Portugiese kommt eine Woche nach seinem Comeback in Freiburg diesmal deutlich früher zum Einsatz, als er auch nach 58 Minuten Pavlovic im defensiven Mittelfeld ersetzt. Beschränkt sich weitgehend darauf, den Rückraum abzusichern. ran-Note: 3

Adam Aznou: Kommt in der Schlussphase zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz. ran-Note: ohne Bewertung