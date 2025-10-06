Nico Schlotterbeck fehlte dem BVB seit Ende April wegen eines Meniskusrisses. Jetzt ist der Innenverteidiger zurück – und zeigt sofort, wie wichtig er für die Dortmunder ist. Seine starken Leistungen bleiben nicht unbemerkt: Für Lothar Matthäus wäre der 25-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nico Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München.

In seiner "Sky"-Kolumne hatte der 64-jährige vor wenigen Tagen erklärt, dass der BVB-Star im Falle eines Abgangs von Dayot Upamecano ein Kandidat für den Rekordmeister sein könnte.

"Dann hat man vielleicht mit Schlotterbeck jemanden in der Hinterhand, auf den man zugehen kann", sagte Matthäus.

Nun äußerte sich der Rekordnationalspieler erneut und vermutet sogar, dass es bereits Kontakt zur Spielerseite gegeben haben könnte.

"Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der eine oder andere Kontakt oder das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat", erkärte Matthäus bei "RTL".

Zudem betonte er, Schlotterbeck sei "begehrt – nicht nur in der Bundesliga, sondern wahrscheinlich auch bei vielen Vereinen in der Premier League".