Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Interesse an Nico Schlotterbeck? DFB-Legende legt nach

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 12:47 Uhr
  • SID/ran

Nico Schlotterbeck fehlte dem BVB seit Ende April wegen eines Meniskusrisses. Jetzt ist der Innenverteidiger zurück – und zeigt sofort, wie wichtig er für die Dortmunder ist. Seine starken Leistungen bleiben nicht unbemerkt: Für Lothar Matthäus wäre der 25-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nico Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München.

In seiner "Sky"-Kolumne hatte der 64-jährige vor wenigen Tagen erklärt, dass der BVB-Star im Falle eines Abgangs von Dayot Upamecano ein Kandidat für den Rekordmeister sein könnte.

"Dann hat man vielleicht mit Schlotterbeck jemanden in der Hinterhand, auf den man zugehen kann", sagte Matthäus.

Nun äußerte sich der Rekordnationalspieler erneut und vermutet sogar, dass es bereits Kontakt zur Spielerseite gegeben haben könnte.

"Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der eine oder andere Kontakt oder das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat", erkärte Matthäus bei "RTL".

Zudem betonte er, Schlotterbeck sei "begehrt – nicht nur in der Bundesliga, sondern wahrscheinlich auch bei vielen Vereinen in der Premier League".

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

FC Bayern verhandelt mit Dayot Upamecano

Sollte Innenverteidiger Upamecano die Münchner im Sommer "tatsächlich verlassen, hat man ein Qualitäts- und Quantitätsproblem auf dieser Position. Dann sollte sich der FC Bayern um Nico Schlotterbeck bemühen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Upamecano verhandelt mit den Bayern seit geraumer Zeit über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages. Schlotterbeck zögert seinerseits, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier beim BVB auszudehnen.

Der 25-Jährige habe "auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern, und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant", meinte Matthäus.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nico Schlotterbeck als Upamecano-Nachfolger?

Als Linksfuß würde er "auch gut" zu Jonathan Tah passen, "und das Aufbauspiel der Bayern aus der eigenen Defensive wäre noch besser, als es jetzt ohnehin schon ist".

Selbst für den Fall, dass Upamecano in München bleibe, sei Schlotterbeck "natürlich eine Überlegung wert", schrieb Matthäus. Der Grund: Wie es mit Min-Jae Kim weitergehe, sei "unklar". Der Südkoreaner galt im Sommer noch als Verkaufskandidat.

Mehr News und Videos
Bayern-Star Musiala verletzte sich in Atlanta
News

Musiala brennt auf Comeback: "Möchte Teil davon sein"

  • 14.10.2025
  • 12:47 Uhr
Erhält Rückendeckung: Sandro Wagner
News

FCA-Präsident Krapf stärkt Coach Wagner

  • 14.10.2025
  • 12:46 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Boateng bestätigt Einigung mit Kompany

  • 14.10.2025
  • 11:40 Uhr

Jerome Boateng: Rückkehr zum FC Bayern München spaltet das Netz

  • Video
  • 02:03 Min
  • Ab 0
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 14.10.2025
  • 11:19 Uhr

DFB-Team - David Raum wird frech zu Reporter

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0

DFB-Team - Oliver Baumann äußert sich zur Torhüterdiskussion

  • Video
  • 04:27 Min
  • Ab 0

DFB-Team - Aleksandar Pavlovic lobt "Kampfgeist" im Team

  • Video
  • 02:20 Min
  • Ab 0

DFB-Team - Fans fassungslos: "Aufgescheuchter Hühnerhaufen"

  • Video
  • 02:06 Min
  • Ab 0
Kehl KovacUpdate
News

BVB: Kommt einstige Kovac-Entdeckung von Chelsea?

  • 13.10.2025
  • 17:23 Uhr