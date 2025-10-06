Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Interesse an Nico Schlotterbeck? DFB-Legende legt nach
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 12:47 Uhr
- SID/ran
Nico Schlotterbeck fehlte dem BVB seit Ende April wegen eines Meniskusrisses. Jetzt ist der Innenverteidiger zurück – und zeigt sofort, wie wichtig er für die Dortmunder ist. Seine starken Leistungen bleiben nicht unbemerkt: Für Lothar Matthäus wäre der 25-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern.
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nico Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München.
In seiner "Sky"-Kolumne hatte der 64-jährige vor wenigen Tagen erklärt, dass der BVB-Star im Falle eines Abgangs von Dayot Upamecano ein Kandidat für den Rekordmeister sein könnte.
"Dann hat man vielleicht mit Schlotterbeck jemanden in der Hinterhand, auf den man zugehen kann", sagte Matthäus.
Nun äußerte sich der Rekordnationalspieler erneut und vermutet sogar, dass es bereits Kontakt zur Spielerseite gegeben haben könnte.
"Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der eine oder andere Kontakt oder das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat", erkärte Matthäus bei "RTL".
Zudem betonte er, Schlotterbeck sei "begehrt – nicht nur in der Bundesliga, sondern wahrscheinlich auch bei vielen Vereinen in der Premier League".
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
FC Bayern verhandelt mit Dayot Upamecano
Sollte Innenverteidiger Upamecano die Münchner im Sommer "tatsächlich verlassen, hat man ein Qualitäts- und Quantitätsproblem auf dieser Position. Dann sollte sich der FC Bayern um Nico Schlotterbeck bemühen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.
Upamecano verhandelt mit den Bayern seit geraumer Zeit über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages. Schlotterbeck zögert seinerseits, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier beim BVB auszudehnen.
Der 25-Jährige habe "auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern, und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant", meinte Matthäus.
Externer Inhalt
Nico Schlotterbeck als Upamecano-Nachfolger?
Als Linksfuß würde er "auch gut" zu Jonathan Tah passen, "und das Aufbauspiel der Bayern aus der eigenen Defensive wäre noch besser, als es jetzt ohnehin schon ist".
Selbst für den Fall, dass Upamecano in München bleibe, sei Schlotterbeck "natürlich eine Überlegung wert", schrieb Matthäus. Der Grund: Wie es mit Min-Jae Kim weitergehe, sei "unklar". Der Südkoreaner galt im Sommer noch als Verkaufskandidat.