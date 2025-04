FC Bayern München: Jamal Musiala hofft auf schnelle Rückkehr

Der Offensivspieler hatte sich am Freitag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (3:1) verletzt. Es wird mit einer Pause von sechs bis acht Wochen gerechnet, damit dürfte er in der Bundesliga in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Vielen Dank für all die Nachrichten nach gestern Abend. Das bedeutet mir wirklich viel. Danke für eure Unterstützung, los Jungs", schrieb Musiala weiter.

In achteinhalb Wochen bestreitet die Nationalmannschaft das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale in München gegen Portugal am 4. Juni. Nach einem möglichen Finale am 8. Juni ebenfalls in der Allianz Arena stünde die Klub-WM ab 13. Juni in den USA auf dem Programm.