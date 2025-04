Dank seiner Offensive hat der FC Bayern München einen extrem wichtigen Auswärtssieg beim FC Augsburg gefeiert. Nur zwei Spieler fallen etwas ab. Noten und Einzelkritik des FCB. Aus Augsburg berichtet Martin Volkmar Der FC Bayern München hält Verfolger Bayer Leverkusen mit einem 3:1 (1:1) am 28. Spieltag der Bundesliga weiter auf Abstand. Der Tabellenführer musste im Derby beim FC Augsburg allerdings phasenweise Schwerstarbeit verrichten, ehe der fünfte Pflichtspieleinsatz in Folge gegen die Schwaben feststand. Dennoch muss sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany steigern, um am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand ebenfalls einen Erfolg einzufahren. Die ran-Noten für die Bayern-Spieler:

Jonas Urbig Ordentliche Generalprobe für den Neuzugang, der wohl auch bei beiden Champions-League-Duellen gegen Inter Mailand den weiter verletzten Manuel Neuer ersetzen muss. Sicher bei Essendes Hereingabe (14.). Beim 0:1 (30.) an die Unterkante der Latte chancenlos. Muss bei Essendes Schuss nachfassen (51.). Danach kaum noch gefordert. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher versucht über rechts Druck zu machen, hat aber nicht zum ersten Mal Schwierigkeiten in der Defensive. Lässt sich vor dem 0:1 von Torschütze Giannoulis viel zu leicht ausspielen. Stabilisiert sich in der Folgezeit. Hinten sicher, nach vorne mit hohem Laufpensum und oft am Ball. Aber ohne entscheidende Aktionen. ran-Note: 4

Eric Dier Der Engländer, der in den kommenden Wochen nach den Ausfällen von Upamecano und Ito gesetzt ist, lässt sich wie gewohnt tief fallen. Hat aber Probleme, wenn die Augsburger schnell machen, lässt sich vor Essendes Schuss am Tor vorbei zu leicht auswackeln (21.). Auch bei dessen Chance nach dem Wechsel kommt er zu spät (51..). Muss sich gegen Inter definitiv steigern. ran-Note: 4

Minjae Kim Der Südkoreaner steht in seinem 50. Bundesligaspiel weitgehend sicher, auch dank der bayrischen Dominanz im Ballbesitz. Lässt sich aber nach der Pause mehrmals von Jensen düpieren. Auch für ihn kommt die Nagelprobe in der Champions League. ran-Note: 3

Josip Stanisic Der nominelle Rechtsverteidiger kommt überraschend anstelle von Guerreiro in der Startelf auf links zum Zug. Zuvor hatte er dort schon 84 MInuten gegen Bratislava (3:1) und 22 Minuten als Einwechselspieler beim 0:0 in Leverkusen agiert. Hat seine Abwehrseite komplett im Griff und schaltet sich daher immer wieder in die Offensive ein. Leitet zudem Sanes Konterchance ein. Dürfte gegen Inter gesetzt sein. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der Kapitän versucht, das Münchner Spiel anzukurbeln und hat wie häufig die meisten Ballkontakte. Viel in Bewegung und immer anspielbar. Findet mit seinem Freistoß nach Zesigers Platzverweis den freien Olise, der das 2:1 vorbereitet. Zudem mit dem Pass auf Sane vor dem 3:1. ran-Note: 3

Joao Palhinha Der Portugiese rückt für den leicht angeschlagenen Leon Goretzka in die Anfangsformation. Spielt erwartbar zurückhaltender und konzentriert sich auf die Absicherung. Dort hat er spätestens in Überzahl alles im Griff. Nach vorne allerdings kaum Impulse, dazu passt sein Schuss in die zweite Etage (50.). ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose ist der gewohnte Aktivposten auf der rechten Offensivseite. Gute Flanken, nur zu ungefährlich vor dem Tor (29., 33.). Trifft bei seiner besten Chance mit einem Volleyschuss die Latte (52.). Dafür mit der perfekten Vorlage auf Kane vor dem 2:1. Geht nach 67 Minuten für Gnabry vom Platz. ran-Note: 2

Jamal Musiala Der zentrale offensive Mittelfeldmann ist sehr bemüht, aber viel gelingt ihm bis kurz vor der Pause nicht. Sorgt dann aber mit starker Einzelaktion im Strafraum, als ihn gleich drei Augsburger nicht stoppen können, für das wichtige 1:1 (42.). Mit seinem zwölften Bundesligator hat er schoin jetzt seine Bestmarke aus der Saison 2022/23 eingestellt. Muss dann schon kurz nach der Pause mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden (53.), was Bayerns Personalsorgen weiter vergrößert. ran-Note: 3

Leroy Sane Der Nationalspieler ist von Beginn an hellwach und kann sich immer wieder von seinen Gegenspielern lösen. Schießt aber mehrfach aus guter Position vorbei (12., 19., 21.). Taucht danach etwas ab, dann aber mit schöner Vorarbeit zum Ausgleich und der Flanke vor Olises Lattenschuss. Vergibt nach 87 Minuten den "Matchball", als er nach einem Konter völlig frei an Dahmen scheitert. Obwohl die Aktion zu 99% auf sein Konto geht, wird das 3:1 in der Nachspielzeit offiziell als Eigentor gewertet. Sammelt also erneut Argumente für eine Vertragsverlängerung. ran-Note: 1

Harry Kane Der Engländer kann sich in der ersten Halbzeit offensiv überhaupt nicht in Szene setzen. Sein Freistoß in die Mauer ist bezeichnend (45.). Holt die Gelb-Rote Karte gegen Zesiger heraus, obwohl dieser erst den Ball spielt (58.) - und trifft nach dem anschließenden Freistoß per Kopf und ohne Gegenspieler zum 2:1 (60.). Genau dafür ist ein Torjäger da - auch wenn er drei weitere Chancen nicht nutzen kann (66., 76., 85.). ran-Note: 2

Thomas Müller (ab 54.) Der Routinier, dessen Aus bei den Bayern zum Saisonende so gut wie sicher sein soll, ist nach Musialas Verletzung doch gut genug als erster Einwechselspieler - obwohl Kompany auch Gnabry hätte bringen können. Viel in Bewegung und wie immer sehr engagiert, aber ohne entscheidende Aktionen. ran-Note: 3

Serge Gnabry (ab 67.) Der Außenstürmer ersetzt Olise nach 67 Minuten auf der rechten Seite. Viel unterwegs, kann aber nicht mehr für Gefahr sorgen. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (ab 90.) Der Portugiese kommt in der Nachspielzeit für Sane. ran-Note: Ohne Bewertung