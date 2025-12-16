Nach langer Verletzungspause
FC Bayern München: Jamal Musiala zurück im Mannschaftstraining
- Aktualisiert: 16.12.2025
- 12:56 Uhr
- SID
Wichtiger Schritt für Jamal Musiala nach seiner langen Verletzungspause. Der Topstar des FC Bayern absolvierte am Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings.
Das Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern rückt immer näher. Wie der Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, konnte der Nationalspieler erstmals seit seiner schweren Verletzung im vergangenen Juli wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.
Musiala habe am Aufwärmen und "einigen Passübungen" teilgenommen und anschließend sein individuelles Training fortgesetzt.
Jamal Musiala: Comeback für Januar anvisiert
Musiala hatte sich am 5. Juli bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen. Im Januar soll der 22-Jährige "dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns", hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany zuletzt betont.
Nach Hiroki Ito hatte zuletzt bereits der zweite von drei Langzeitverletzten, Alphonso Davies, sein Comeback in einem Pflichtspiel gegeben. Im letzten Spiel des Jahres sind die Münchner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim zu Gast, ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg.