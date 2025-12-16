FC Bayern München
Der FC Bayern übernimmt offiziell den Unterhachinger Sportpark und macht ihn zum Zentrum des Frauenfußballs. Gleichzeitig plant der Verein Modernisierungen am Stadion, um die Anforderungen der Bundesliga und Champions League der Frauen zu erfüllen.
Die Vertreter der Gemeinde Unterhaching und der Allianz Arena München Stadion GmbH unterzeichnen die Übernahme des Sportparks durch den FC Bayern München.
Vergangene Woche hatte der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Mit der Übernahme verfügt der FC Bayern künftig über drei von fünf Stadien in und um München, in denen überregionaler Fußball gespielt werden kann. Unterhaching wird damit zum Zentrum des Frauenfußballs des Rekordmeisters, mit überregionaler Bedeutung.
Die Übernahme bringt Veränderungen für Fans, Vereine und Infrastruktur mit sich. Während Bayern-Fans künftig nicht wie gewohnt in der Südkurve der Allianz Arena stehen werden, sondern in der Nordkurve in Unterhaching, bleibt der Spielbetrieb der SpVgg Unterhaching zunächst bestehen.
Auch die wirtschaftlichen Einrichtungen des Vereins, einschließlich des Biergartens und der Büroräume, werden vorerst erhalten.
FC Bayern möchte Unterhachinger Stadion modernisieren
Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, plant der FC Bayern gleichzeitig notwendige Modernisierungen, um die Anforderungen der Frauen-Bundesliga und der Champions League zu erfüllen. Dazu gehören Anpassungen an Spielfeld und Auswechselbereichen.
Das Stadion-Areal wird zudem erweitert, und ab 2029 soll ein neues Funktionsgebäude direkt in die Nordtribüne integriert werden. Trotz der Modernisierungen soll der Sportpark seine Bodenständigkeit behalten und eine Verbindung aus hochmoderner Infrastruktur und traditionellen Elementen bieten.
Der Umbau erfolgt schrittweise, um den Spielbetrieb und die Kooperation zwischen Bayern und Unterhaching nicht zu stören.
Mit dem heutigen Vertragsabschluss beginnt somit nicht nur ein Eigentümerwechsel, sondern auch eine deutliche Veränderung für den Fußball in Unterhaching – sowohl infrastrukturell als auch sportlich.