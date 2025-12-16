Beim BVB ist die Stimmung angespannt. Die saftige Kritik von Nico Schlotterbeck soll dabei vor allem einen Mitspieler stören. Kurz vor Weihnachten ist die Stimmung bei Borussia Dortmund alles andere als festlich. Nach zuletzt zwei Unentschieden ist der Druck gestiegen, vor allem die deutliche Kritik von Nico Schlotterbeck an seinen Mitspielern hallt nach. In der Champions League hatte der BVB in der vergangenen Woche gegen den norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt nur ein enttäuschendes 2:2 erreicht, Schlotterbeck nahm im Anschluss kein Blatt vor den Mund.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Der 26-Jährige sprach von fehlender Konsequenz, fahrigen Aktionen und ging vor allem die Einwechselspieler hart an. "Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", hatte er im "DAZN"-Interview Klartext gesprochen. Aussagen, die in der Mannschaft wohl nicht ohne Konsequenzen blieben. So berichtet die "Bild", dass Schlotterbeck seine grundsätzliche Kritik auch nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende noch einmal intern formuliert haben soll, ohne konkrete Namen von Mitspielern zu nennen.

- Anzeige -

Guirassy soll Schlotterbeck angesprochen haben Doch genau dieser Fakt soll vor allem bei Stürmer Serhou Guirassy alles andere als gut angekommen sein. Dem Bericht zufolge soll der Angreifer gegenüber Schlotterbeck angesprochen haben, dass Probleme und Kritik direkter und klarer formuliert werden müssen – extern wie intern. So soll er darauf gedrängt haben, Spieler beim Namen zu nennen, anstatt allgemeine Kritik anzubringen. DFB gibt Bellingham-Sperre bekannt

BVB-Star wohl vor Wechsel zu Barca Guirassy selbst war einer der Spieler, den Schlotterbeck – ohne ihn namentlich zu erwähnen – gemeint hatte. In der Königsklasse konnte er nach seiner Einwechslung nicht wirklich weiterhelfen, auch gegen Freiburg erwischte er nicht seinen besten Tag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen