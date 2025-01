Der FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer von Torwarttalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln. Wie "Sky" und der "kicker" berichten, wird der Wechsel noch in diesem Transferfenster über die Bühne gehen.

Der FC Bayern München sichert sich offenbar die Dienste von Jonas Urbig - und zwar noch in diesem Winter. Die Verletzung von Daniel Peretz brachte neue Bewegung in die Angelegenheit.

Urbig in Köln nur noch die Nummer zwei

Für die Kölner ergäbe ein Verkauf noch in diesem Winter finanziell Sinn. Urbig hatte beim Rheinklub in der Hinrunde seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe verloren, sein Wert wäre bis zum Sommer wohl deutlich gesunken.

Urbig ist in München als Ersatz für Daniel Peretz eingeplant, der sich zuletzt im Training eine Nierenquetschung zugezogen hatte und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Dies hatte den Transfer von Urbig beschleunigt, eigentlich war der Wechsel des deutschen U21-Nationalkeepers erst für den Sommer angedacht.

In München soll Urbig langsam als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Der Kapitän soll noch einmal für ein Jahr verlängern. Neben Urbig und Peretz gehört auch der aktuell noch nach Stuttgart verliehene Alexander Nübel zu den Anwärtern.