FC Bayern München: Jonathan Tah heiß auf Titel - "Genau dafür hier"

Neuzugang Jonathan Tah hat sich für sein Kapitel beim FC Bayern große Ziele gesetzt - sportlich wie menschlich.

Neuzugang Jonathan Tah will mit dem Fußball-Rekordmeister Bayern München in die gleiche Gefühlswelt eintauchen wie zuvor mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen. "Genau dafür bin ich hier", sagte der 29-Jährige bei der Frage nach seiner ersten Meisterschaft mit Leverkusen im Jahr 2024. Das sei "bisher der coolste Moment" in seiner Karriere, er sei "wie in Trance" gewesen, sagte er dem Münchner Vereinsmagazin "51".

Beim FCB will er nun ebenfalls "Verantwortung übernehmen", sagte Tah. "Das ist die Erwartung, die der Verein an mich hat, die auch wahrscheinlich die Mannschaft an mich hat, aber vor allem ist es die Erwartung, die ich an mich selbst habe."

Grundsätzlich seien die hohen Erwartungen "eine Ehre" für ihn, trotzdem müsse er sich in der Rolle erstmal zurechtfinden. "Da muss man Leistung bringen, dann kommt es mit der Zeit, mit den Spielen, mit vielen Trainingseinheiten – auf wie neben dem Platz", sagte Tah.