FC Bayern München: Technische Störung bei Testspiel gegen Olympique Lyon

Schlechte Nachrichten für die Fans des FC Bayern München beim ersten Test der Saison gegen Olympique Lyon.

Der FC Bayern startet mit einem Testspiel gegen Olympique Lyon am heutigen Samstag in der Allianz Arena in die Saisonvorbereitung. Seit dem Anpfiff um 15:40 Uhr gibt es allerdings technische Probleme bei FC Bayern TV PLUS, wo das Spiel exklusiv übertragen wird.

"Aufgrund von technischen Problemen kommt es aktuell zu Verzögerungen beim Login auf FC Bayern TV PLUS. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", gab der Rekordmeister auf "X" bekannt.

Erwartet wird, dass Neuzugang Luis Diaz erste Einsatzminuten bekommt, wenn auch nicht in der Startelf.