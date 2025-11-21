- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger oder Sechser? Philipp Lahm hat völlig andere Idee

  • Veröffentlicht: 21.11.2025
  • 10:16 Uhr
  • ran.de

Joshua Kimmich wandert beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft zwischen den Positionen. Philipp Lahm sieht den DFB-Kapitän indes ganz woanders.

Die Frage, auf welcher Position Joshua Kimmich am besten aufgehoben ist, begleitet den DFB-Kapitän und Star des FC Bayern München schon seit Jahren. Im Klub spielt er auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld, in der Nationalmannschaft agiert er formell als Rechtsverteidiger, rückt aber mit Ball auch vermehrt ins Zentrum.

In einer ähnlichen Situation befand sich einst Philipp Lahm, der seine Karriere als Außenverteidiger begann, in den späten Jahren seiner Laufbahn aber ebenfalls vermehrt im Mittelfeld eingesetzt wurde. Besonders frappierend war diese Entwicklung bei der WM 2014 zu verfolgen.

Da Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zu Turnierbeginn beide noch nicht topfit waren, kam Lahm zunächst als Mittelfeldspieler zum Einsatz. Mit zunehmender Fitness der beiden Sechser und vor allem nach der Verletzung von Shkodran Mustafi wurde Lahm dann wieder zum Rechtsverteidiger ernannt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Lahm sieht Kimmich als Achter

Lahm weiß also, in welcher Situation sich Kimmich befindet. Doch der Weltmeister-Kapitän hat bezüglich seines Nachfolgers eine ganz eigene Idee, auf welcher Position Kimmich am besten aufgehoben wäre. Lahm sieht den 30-Jährigen weder als Rechtsverteidiger noch als Sechser.

"Ich sehe ihn eigentlich als Achter, wenn ich ehrlich bin, mit einer Sechs neben ihm. Das wäre meine optimale Position für Joshua Kimmich", sagte der 42-Jährige im Interview mit "Sport1".

Dass Kimmich so häufig hin- und hergeschoben wird, ist aus Lahms Sicht indes kein Problem. "Es hilft einem Spieler natürlich, wenn er über längere Zeit auf einer Position spielt, auch für die Sicherheit der Mannschaft. Aber es gibt immer Ausnahmen, und Joshua Kimmich hat bewiesen, dass er beide Positionen auf hohem Niveau spielen kann", sagte Lahm.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
08.11.2025, xtgx, Fussball 1. Bundesliga, 1. FC Union Berlin - FC Bayern Muenchen emspor, v.l. Manuel Neuer (Muenchen, 1) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and...
News

Kann Neuer spielen? Kompany gibt wichtiges Update

  • 21.11.2025
  • 12:07 Uhr
Gut erholt aus der Länderspielpause: Dino Toppmöller
News

Toppmöller sieht Eintracht auf gutem Weg

  • 21.11.2025
  • 11:59 Uhr
Grimaldo gehört zu den Stützen der Werkself
News

Leverkusen: "Kleine Fragezeichen" bei Grimaldo - Tella zurück

  • 21.11.2025
  • 11:52 Uhr
Vincent Kompany
News

FC Bayern: Gnabry fehlt gegen Freiburg, Neuer fraglich

  • 21.11.2025
  • 11:19 Uhr
upamecanoUpdate
News

Poker um Upamecano: Drei Klubs wohl noch im Rennen

  • 21.11.2025
  • 10:41 Uhr
26.09.2025, Fussball Bundesliga 2025 2026, 5.Spieltag, FC Bayern München - SV Werder Bremen, in der Allianz-Arena München, Jerome Boateng (Deutschland) ist als Interviewparter im Stadion. *** 26 09...
News

Nach Bayern-Korb: Boateng strebt wohl neue Hospitanz an

  • 21.11.2025
  • 10:36 Uhr
08.11.2025, Hamburger SV vs. Borussia Dortmund, 1. Bundesliga, 10. Spieltag Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des DF...
News

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 21.11.2025
  • 07:53 Uhr
Harry Kane
News

Hoeneß stellt Kane (fast) auf eine Stufe mit Müller

  • 21.11.2025
  • 05:36 Uhr
Oliver Baumann erreicht 500 Bundesligaspiele
News

Baumann erreicht die 500: "Wie eine kleine Trophäe"

  • 21.11.2025
  • 05:34 Uhr

Uli Hoeneß: An dieses Bayern-Spiel werde ich mich immer erinnern

  • Video
  • 02:38 Min
  • Ab 0