Nach seiner gescheiterten Hospitanz beim FC Bayern München ist Jerome Boateng nun bei einem anderen europäischen Top-Klub zu Gast: dem FC Barcelona.

Nach der Absage einer geplanten Hospitanz beim FC Bayern München strebt Jerome Boateng offenbar eine Alternative beim FC Barcelona an. Der 37-Jährige, der im September 2025 seine aktive Karriere beendet hat, hält sich derzeit am Trainingsgelände der Katalanen auf und hat sich mit Trainer Hansi Flick getroffen.

Der Versuch, unter Vincent Kompany beim FC Bayern zu hospitieren, scheiterte an massiven Fan-Protesten. Bei den Spielen gegen Borussia Dortmund (2:1) und Club Brügge (4:0) zeigten Fans Banner gegen "Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen".