Am Trainingsgelände von Barca gesichtet
FC Barcelona - Nach Korb vom FC Bayern München: Jerome Boateng strebt wohl Hospitanz bei Katalanen an
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 10:36 Uhr
- ran.de
Nach seiner gescheiterten Hospitanz beim FC Bayern München ist Jerome Boateng nun bei einem anderen europäischen Top-Klub zu Gast: dem FC Barcelona.
Nach der Absage einer geplanten Hospitanz beim FC Bayern München strebt Jerome Boateng offenbar eine Alternative beim FC Barcelona an. Der 37-Jährige, der im September 2025 seine aktive Karriere beendet hat, hält sich derzeit am Trainingsgelände der Katalanen auf und hat sich mit Trainer Hansi Flick getroffen.
Der Versuch, unter Vincent Kompany beim FC Bayern zu hospitieren, scheiterte an massiven Fan-Protesten. Bei den Spielen gegen Borussia Dortmund (2:1) und Club Brügge (4:0) zeigten Fans Banner gegen "Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen".
Barcelona-Hospitanz lange vorher angekündigt
Der FC Bayern teilte mit: "In einem konstruktiven Austausch wurde entschieden, dass Jerome Boateng nicht beim FC Bayern hospitieren wird."
Der ehemalige Nationalspieler reagierte auf Instagram und wünschte dem Team Erfolg. Boateng kennt Flick aus gemeinsamen Zeiten in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Im September hatte er bereits angekündigt, die Zustimmung für eine Hospitanz in Barcelona erhalten zu haben.
Die Fan-Proteste bezogen sich auf ein Urteil des Landgerichts München I aus Juli 2024, in dem Boateng wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Partnerin zu einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt wurde.