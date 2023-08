Anzeige Der FC Bayern München hat ein Problem auf der Sechs. Wenn es nach Thomas Tuchel geht, muss noch ein Spieler kommen – auch weil Joshua Kimmich nicht die bestmögliche Option ist. Von Justin Kraft "Ich bin ein Sechser", sagte Joshua Kimmich fast schon etwas trotzig, als er auf der Asien-Reise des FC Bayern München auf die Wünsche von Thomas Tuchel angesprochen wurde, den Kader um eine echte Sechs zu ergänzen. Doch ist er auch der Sechser? Womöglich nicht. Das hat verschiedene Gründe. Kimmich ist der mit Abstand beste Mittelfeldspieler, den die Münchner haben – und derjenige, der seinem Trainerteam am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Denn einerseits hat der 28-Jährige durchaus das Potenzial, der gesuchte Sechser zu sein. Laut dem Datenanbieter "Opta" zählt Kimmich zu den besten 13 Prozent der Welt, wenn es um Zweikämpfe im Mittelfeld geht. Er zählt zu den besten 15 Prozent bei abgefangenen Pässen. Wobei jeweils zu beachten ist, dass diese Werte nicht in Relation zum eigenen Ballbesitz gesetzt werden. Ein Team, das häufig den Ball hat, führt automatisch weniger Zweikämpfe gegen den Ball. Trotzdem ist Kimmich in vielen Defensivstatistiken weit vorn. Das spricht für ihn. Andererseits ist da die vermeintliche Disziplinlosigkeit, die ihm häufig vorgeworfen wird.

"Wenn Kimmich diszipliniert auf seiner Position spielt, ist er ein herausragend guter Spieler", analysierte Markus Babbel vor einigen Wochen im Gespräch mit ran: "Wenn er aber meint, er müsse alles machen, ist er nicht so gut. Dann werden auch die Spieler um ihn herum nicht besser, sondern eher schlechter."

FC Bayern München: Joshua Kimmich steht zwischen den Stühlen Doch was Babbel sieht, sahen natürlich auch Thomas Tuchel und seine Vorgänger. Kimmichs Drang in die Offensive ist, anders als vielerorts impliziert, gewollt. Julian Nagelsmann erklärte seinerzeit beispielsweise mehrfach, dass der Mittelfeldmotor des FC Bayern auch in offensiveren Räumen sehr wichtig sei. Insbesondere dann, wenn der Gegner sehr tief verteidigt. Kimmich spielt Chipbälle hinter die Verteidigungskette wie kaum ein anderer. Die Präzision dieser Zuspiele ist beeindruckend. Verlieren die Bayern den Ball, kann der Nationalspieler zudem seine Aggressivität im Gegenpressing ausspielen. Deshalb suchten Trainer regelmäßig nach Positionen für ihn, auf denen er beides tun kann: Dem Spiel in Ballbesitz und im Spielaufbau den eigenen Stempel aufdrücken, gleichzeitig aber offensiv Akzente setzen. Dieser Zwiespalt führte in der Vergangenheit immer mal wieder zu dem Eindruck, den auch Babbel gewann. "Joshua muss verstehen, dass er auf seiner Position eine elementar wichtige Rolle hat. Wenn er die sauber ausfüllt, brilliert er vielleicht nicht ganz so nach vorne", sagte der Ex-Profi. Doch damit unterschätzt er, was Kimmich für die Offensive bedeutet.

Joshua Kimmich beim FC Bayern: Wer nimmt ihm die Last? Es gibt ja auch eine Position im Mittelfeld, auf der sich die Fähigkeiten verbinden lassen. Auf der Acht könnte Kimmich offensiv und defensiv mitwirken, müsste nicht mehr die ständige Abwägung im Kopf durchspielen und wäre so vielleicht auch im Kopf freier. Doch seit dem Abgang von Thiago gab es beim FC Bayern eben keinen Sechser mehr, der defensiv gut abräumen und im Spielaufbau Verantwortung übernehmen kann. Einer, der Kimmich ein wenig Last von den Schultern nimmt, der dazu beiträgt, dass das Spiel der Bayern variabler wird. Eine "Holding Six", wie es Matthijs de Ligt jüngst beschrieb. Jemand, der abräumt, seine Position hält und mit dem Ball umgehen kann. Leon Goretzka war das nicht. Das Duo Kimmich/Goretzka war zu offensiv. Auch deshalb ist der gebürtige Bochumer bei Tuchel ins Hintertreffen gelangt. In den bisherigen vier Testspielen stand er kein einziges Mal in der Startelf. Stattdessen ist ein Neuzugang der Favorit, der von Leuten verpflichtet wurde, die nicht mehr in München sind: Konrad Laimer.