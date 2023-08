Man kann Hasan Salihamidzic in seiner Zeit als Sportvorstand des FC Bayern manches vorwerfen. Dass er keinen Platz in seinem großen Herzen für Verteidiger gehabt hätte, gehört nicht dazu.

Josip Stanisic ist weg, Benjamin Pavard will weg: Der FC Bayern macht sich eine weitere Baustelle auf - und trägt damit zu einem konfusen Bild in diesem Transfersommer bei. Ein Kommentar.

Bislang hat Stanisic in seiner Fußballervita erst einen prominenten Eintrag: Als er dabei half, den Pariser Wunderstürmer Kylian Mbappe aus der Champions League zu werfen. Im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison zeigte Stanisic zumindest punktuell, wozu er in der Lage ist.

FC Bayern München: Benjamin Pavard will weg - und das schon lange

Der Franzose ist international deutlich beschlagener als Stanisic: Weltmeister, Champions-League-Sieger, Traumtorschütze (WM 2018). Aber eben auch ganz offensichtlich albtraumhaft unzufrieden in München.

Pavard will als Innenverteidiger auflaufen, das kann er in München aber nicht, deswegen will er am liebsten weglaufen. Möglichst ins Land der Verteidiger, nach Italien, zu Inter Mailand. Das flüstert jedenfalls der italienische Mercato in der Lautstärke eines Marktschreiers.

Die Motive und Entscheidungen des FC Bayern in der Rechtsverteidiger-Causa sind dabei in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Warum gibt der Klub ein talentiertes Eigengewächs wie Stanisic ab, wenn doch ein unzufriedener Pavard sogar noch eine Ablöse bringen würde in seinem letzten Vertragsjahr?