Torwart Daniel Peretz vom FC Bayern München steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Hamburger SV . Wie die "Bild" berichtet, leiht der Aufsteiger den Israeli für eine Saison aus. Bereits am Sonntag oder Montag soll Peretz in Hamburg eintreffen.

Daniel Peretz: Nur sechs Spiele für den FC Bayern

Allerdings kam er bei den Münchnern kaum zum Zug. Für die Profis bestritt er in zwei Jahren nur sechs Spiele, einmal kam er zudem für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.

In der Vorsaison vertrat er in den letzten Spielen vor der Weihnachtspause den verletzten Manuel Neuer, spätestens mit der kurz darauf vollzogenen Verpflichtung von Jonas Urbig war Peretz aber nur noch die Nummer drei und spielte in der Rückrunde auch verletzungsbedingt keine Sekunde mehr.

In seinen zwei Spielzeiten wurde Peretz bereits von drei recht langwierigen Verletzungen geplagt, zuletzt fiel er zwischen Januar und März mit Nierenproblemen aus.