Gerade erst hat der FC Bayern München mit Aleksandar Pavlovic einen Stammspieler verletzt verloren, Da gibt es gute Neuigkeiten von einem anderen Spieler aus dem Lazarett.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Josip Stanisic vom FC Bayern München hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback gemacht. Der 24-Jährige absolvierte am Montagvormittag erstmals seit einem Außenbandriss im rechten Knie wieder eine Laufeinheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Stanisic hatte sich die Verletzung im August kurz vor dem Bundesliga-Start im Training zugezogen. Seinen bislang einzigen Einsatz in dieser Saison hatte er in der ersten Pokalrunde beim SSV Ulm (4:0), wo er in der Startelf stand.

Die Bayern erwarten die Rückkehr des Double-Gewinners der vergangenen Spielzeit mit Bayer Leverkusen sehnsüchtig: Stanisic ist als Stammspieler für die rechte Abwehrseite vorgesehen. Aktuell spielt dort meist Raphael Guerreiro. Sacha Boey, der die Position ebenfalls bekleiden kann, fehlt nach einem Meniskusriss.

Zuletzt war auch Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic weggebrochen. Der DFB-Nationalspieler hatte sich beim 4:0 über den VfB Stuttgart früh einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und kann in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen.