- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 14:33 Uhr
Article Image Media
© Eibner

Am 22. Spieltag der Bundesliga trifft Werder Bremen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für den FC Bayern München geht es nach dem erfolgreichen Auftritt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig auch in der Bundesliga weiter.

Am 22. Spieltag trifft das Team von Trainer Vincent Kompany auf Werder Bremen. Der Belgier will die Norddeutschen allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wir sagen immer, dass es keine einfachen Bundesliga-Spiele gibt. Sie haben einen neuen Trainer, das bringt eine gewisse Variabilität ins Spiel. Fußballerisch haben sie nicht so schlecht gespielt, sie haben nur zu wenig Tore gemacht."

"Es ist eine gute Mannschaft, die, wenn das Vertrauen da ist, in jedem Bereich schwierig zu bespielen ist. Wenn ein neuer Trainer beim Gegner ist, musst du taktisch flexibel sein und noch mehr auf deine Stärken achten", so Kompany weiter.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ Update, 14:30 Uhr: Die Aufstellungen +++

SV Werder Bremen: Backhaus - Stark, Friedl, Coulibaly - Puertas, Schmid, Lynen, Stage, Agu - Njinmah, Grüll.

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Tah, Kim, Stanisic - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Karl, Diaz - Kane.

- Anzeige -
- Anzeige -

Werder Bremen vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: Werder Bremen vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 22. Spieltag
  • Datum: 14. Februar 2026
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Weserstadion (Bremen)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Werder Bremen empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Werder Bremen - FC Bayern München heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

- Anzeige -

Bundesliga heute live: Wo kann ich Bremen vs. FCB im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

Bayern München zu Gast in Bremen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Werder Bremen gegen FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Werder Bremen vs. FC Bayern

  • Spiel: Werder Bremen vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 14. Februar; 15:30 Uhr
  • Trainer: Daniel Thioune (Werder Bremen), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: FC Bayern München: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bis 2030

Mehr News und Videos
Hannover
News

2. Bundesliga: Hannover siegt bei der Hertha - Darmstadt patzt

  • 14.02.2026
  • 15:07 Uhr
Tore am Fließband: Benjamin Källman
News

Platz zwei: Hannover siegt im Verfolgerduell

  • 14.02.2026
  • 15:00 Uhr
Semih Sahin bejubelt sein Tor
News

Fürth muss Abstieg fürchten

  • 14.02.2026
  • 14:56 Uhr
Der Elfmeter zur Braunschweiger Führung
News

Darmstadt droht Verlust der Tabellenführung

  • 14.02.2026
  • 14:55 Uhr
Leverkusen
News

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und Liveticker?

  • 14.02.2026
  • 14:49 Uhr
Für Thomas Reis ist bei Samsunspor Schluss
News

Samsunspor trennt sich von Trainer Reis - Fink kommt

  • 14.02.2026
  • 14:09 Uhr
Igor Tudor soll Tottenham nach oben führen
News

Bis Saisonende: Tudor übernimmt Tottenham

  • 14.02.2026
  • 13:25 Uhr
Guirassy
News

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 14.02.2026
  • 13:21 Uhr
13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 1:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussbal...
News

Noten: Zwei Borussen überragen bei klarem Sieg

  • 14.02.2026
  • 11:03 Uhr
Schmidt trainiert Heidenheim seit 18 Jahren
News

Urgestein Schmidt: "Nicht Trainer aus Selbstzweck"

  • 14.02.2026
  • 10:13 Uhr