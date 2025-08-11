Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und Joyn
FC Bayern München: Kingsley Coman wohl vor Wechsel nach Saudi-Arabien - diese Summe soll zum FCB fließen
- Aktualisiert: 11.08.2025
- 15:12 Uhr
- SID/ran.de
Kurz vor dem Start der neuen Bundesligasaison kommt beim FC Bayern Bewegung in die Personalie Kingsley Coman.
Beim FC Bayern München kommt kurz vor dem Saisonstart offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Kingsley Coman dürfte die Münchner demnächst verlassen.
Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, soll sich Coman mit Al-Nassr über einen Wechsel nach Saudi-Arabien einig sein. Laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano ist der Deal mittlerweile sogar schon durch.
FC Bayern soll diese Ablöse für Kingsley Coman bekommen
Demnach dürfte der FC Bayern München eine Ablöse knapp unter 30 Millionen Euro für den Flügelflitzer erhalten. "Sky" berichtet hingegen sogar von einer Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro inklusive möglicher Boni.
Flügelstürmer Coman spielt seit 2015 für den Fußball-Rekordmeister, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman, um dessen Abschied es schon länger Gerüchte gibt, zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.
Transfer vor Abschluss: Al-Nassr lockt Coman wohl mit Mega-Gehalt
"Ich will gerne bei Bayern bleiben. Ich habe zwei Jahre Vertrag, das ist einfach. Es passieren zwar viele Sachen im Fußball, man kann es nicht wissen. Aber ich habe Vertrag und fühle mich wohl", sagte der Franzose.
Bei Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo, könnte der 29-Jährige Berichten zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto verdienen. In München soll Coman laut "Bild" bislang jährlich 17 Millionen Euro brutto kassieren.