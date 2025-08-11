Anzeige

FC Bayern soll diese Ablöse für Kingsley Coman bekommen Demnach dürfte der FC Bayern München eine Ablöse knapp unter 30 Millionen Euro für den Flügelflitzer erhalten. "Sky" berichtet hingegen sogar von einer Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro inklusive möglicher Boni. Flügelstürmer Coman spielt seit 2015 für den Fußball-Rekordmeister, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman, um dessen Abschied es schon länger Gerüchte gibt, zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.

