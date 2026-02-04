Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 21. Februar 2026, statt.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber noch an.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 21. Februar, auf dem Programm:

10:45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed

11:00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km

12:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross

13:30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed

14:15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km

15:00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart

15:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart

19:05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada

19:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe

20:40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze - Finnland vs. Slowakei

21:05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf

