Olympia 2026 live auf joyn

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina vom 21. Februar

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 23:55 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 21. Februar 2026, statt.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber noch an.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 21. Februar, auf dem Programm:

10:45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed 
11:00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km 
12:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross 
13:30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed
14:15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart 
19:05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada 
19:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe 
20:40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze - Finnland vs. Slowakei
21:05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf

Olympia: So viel Preisgeld zahlt Deutschland pro Medaille

Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung

Olympia live – die Wettbewerbe am 21. Februar 2026

10:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross, Qualifikation

10.00 Uhr: Bob Männer, Vierer, Lauf 1 und 2

10.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed - Medaillenentscheidung

11.00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km - Medaillenentscheidung

12.00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross - Medaillenentscheidung

13.30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed - Medaillenentscheidung

14.05 Uhr: Curling Frauen, Spiel um Platz 3 - USA vs. Kanada

14.15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km - Medaillenentscheidung

15.00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart - Medaillenentscheidung

15.00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart - Medaillenentscheidung

19.00 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 3. Lauf

19.05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada - Medaillenentscheidung

19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe - Medaillenentscheidung

20.40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Platz 3 - Medaillenentscheidung

20.00 Uhr: Eiskunstlauf Männer/Frauen, Schaulaufen

21.05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

