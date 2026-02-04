Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina vom 21. Februar
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 23:55 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 21. Februar 2026, statt.
Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber noch an.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 21. Februar, auf dem Programm:
10:45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed
11:00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km
12:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross
13:30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed
14:15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart
19:05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada
19:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe
20:40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze - Finnland vs. Slowakei
21:05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf
Olympia live – die Wettbewerbe am 21. Februar 2026
10:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross, Qualifikation
10.00 Uhr: Bob Männer, Vierer, Lauf 1 und 2
10.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed - Medaillenentscheidung
11.00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km - Medaillenentscheidung
12.00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross - Medaillenentscheidung
13.30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed - Medaillenentscheidung
14.05 Uhr: Curling Frauen, Spiel um Platz 3 - USA vs. Kanada
14.15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km - Medaillenentscheidung
15.00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart - Medaillenentscheidung
15.00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart - Medaillenentscheidung
19.00 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 3. Lauf
19.05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada - Medaillenentscheidung
19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe - Medaillenentscheidung
20.40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Platz 3 - Medaillenentscheidung
20.00 Uhr: Eiskunstlauf Männer/Frauen, Schaulaufen
21.05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
Externer Inhalt
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
