Karl reagiert auf Kritik
FC Bayern München: Lennart Karl wehrt sich auf Social Media gegen Shitstorm wegen Real-Aussage
- Veröffentlicht: 06.01.2026
- 12:20 Uhr
- ran.de
Lennart Karl bekommt nach seiner unglücklichen, aber ehrlichen Aussage über seinen Traumverein viel Kritik ab. Nun wehrt sich das Bayern-Talent.
Die kontroversen Aussagen von Bayern-Talent Lennart Karl beim Besuch eines Fanclubs haben hohe Wellen geschlagen. Viele Fans äußern sich in den sozialen Medien und machen ihre Meinung publik. Und das mit kritischen Worten.
- Lennart Karl bewegt sich auf einem gefährlichen Pfad - ein Kommentar
- Nico Schlotterbeck hat beim BVB Priorität - keine Neuzugänge geplant
Der Shootingstar verriet den Fans, dass sein Traumverein Real Madrid wäre. Damit implizierte der 17-Jährige natürlich einen Abgang vom Rekordmeister in der Zukunft.
Dass es dabei vorrangig viel Empörung und negative Kommentare gab, hat Karl wohl sehr mitgenommen. Daher vollzog er einen Schritt, der heute bei Prominenten nicht mehr unüblich ist.
Lennart Karl mit Schutzmechanismus
Seit Sonntagabend kann man die Beiträge des Bayern-Profis nicht mehr kommentieren. Vorher geschriebene Kommentare werden noch angezeigt, allerdings kann nichts Neues geschrieben werden.
So will sich Karl offenbar vor einem weiter ausufernden Shitstorm schützen. Angesichts der jüngsten Erfahrungen dürfte er froh sein, dass die Saison bereits am kommenden Wochenende mit dem 16. Bundesliga-Spieltag fortgesetzt wird. Der FC Bayern München trifft dann am Sonntag im Heimspiel auf den VfL Wolfsburg.