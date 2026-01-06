Hamburger SV: Suche nach Nachfolger von Stefan Kuntz - kommt Oliver Bierhoff zum HSV?

Der Hamburger SV steht nach dem überraschenden Abschied von Stefan Kuntz aktuell ohne Sportvorstand da. Mehrere Kandidaten mit bekannten Namen werden für die Position gehandelt.

In den ersten Wochen des neuen Jahres befindet sich der Hamburger SV nicht nur auf der Suche nach Verstärkung für die Bundesliga-Mannschaft, sondern auch nach einem neuen Sportvorstand. Denn der Abschied von Stefan Kuntz, der aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte, hat eine Vakanz auf einem der wichtigsten Posten hinterlassen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigen sich die Hanseaten auch mit Oliver Bierhoff als möglichem Nachfolger. Der langjährige Manager der deutschen Nationalmannschaft galt demnach schon nach der Entlassung von Jonas Boldt 2024 als Kandidat, ehe die Entscheidung für Stefan Kuntz fiel.

Bierhoff stand in jungen Jahren selbst als Spieler zwei Jahre lang beim Hamburger SV unter Vertrag, ehe er 1990 zu Borussia Mönchengladbach und kurz darauf ins Ausland weiterzog. Für den 57-Jährigen wäre es jedoch der erste Funktionärsjob bei einem Fußballverein, nachdem er von 2004 bis 2022 beim DFB beschäftigt war.

Neben dem Europameister von 1996 soll dem Bericht zufolge auch Fabian Wohlgemuth bei den "Rothosen" gehandelt werden. Der 46-Jährige hat seit Sommer 2024 die Position des Vorstands Sport beim VfB Stuttgart inne, war dort zuvor anderthalb Jahre lang Sportdirektor und hat einen Anteil am jüngsten Aufschwung der Schwaben.

Wohlgemuth war bereits von 2008 bis 2010 in der HSV-Jugend beschäftigt, kam dann über den VfL Wolfsburg, Holstein Kiel und den SC Paderborn nach Stuttgart. Er soll hohes Ansehen bei einigen Mitgliedern des Hamburger Aufsichtsrates genießen, der über die Personalie entscheidet.