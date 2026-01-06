Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Hamburger SV: Suche nach Nachfolger von Stefan Kuntz - kommt Oliver Bierhoff zum HSV?
- Veröffentlicht: 06.01.2026
- 14:16 Uhr
- ran.de
Der Hamburger SV steht nach dem überraschenden Abschied von Stefan Kuntz aktuell ohne Sportvorstand da. Mehrere Kandidaten mit bekannten Namen werden für die Position gehandelt.
In den ersten Wochen des neuen Jahres befindet sich der Hamburger SV nicht nur auf der Suche nach Verstärkung für die Bundesliga-Mannschaft, sondern auch nach einem neuen Sportvorstand. Denn der Abschied von Stefan Kuntz, der aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte, hat eine Vakanz auf einem der wichtigsten Posten hinterlassen.
Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigen sich die Hanseaten auch mit Oliver Bierhoff als möglichem Nachfolger. Der langjährige Manager der deutschen Nationalmannschaft galt demnach schon nach der Entlassung von Jonas Boldt 2024 als Kandidat, ehe die Entscheidung für Stefan Kuntz fiel.
Bierhoff stand in jungen Jahren selbst als Spieler zwei Jahre lang beim Hamburger SV unter Vertrag, ehe er 1990 zu Borussia Mönchengladbach und kurz darauf ins Ausland weiterzog. Für den 57-Jährigen wäre es jedoch der erste Funktionärsjob bei einem Fußballverein, nachdem er von 2004 bis 2022 beim DFB beschäftigt war.
- FC Bayern München: Lennart Karl wehrt sich auf Social Media gegen Shitstorm wegen Real-Aussage
- Welcher Bayern-Verfolger ist am stärksten? Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Co. im Power Ranking
Neben dem Europameister von 1996 soll dem Bericht zufolge auch Fabian Wohlgemuth bei den "Rothosen" gehandelt werden. Der 46-Jährige hat seit Sommer 2024 die Position des Vorstands Sport beim VfB Stuttgart inne, war dort zuvor anderthalb Jahre lang Sportdirektor und hat einen Anteil am jüngsten Aufschwung der Schwaben.
Wohlgemuth war bereits von 2008 bis 2010 in der HSV-Jugend beschäftigt, kam dann über den VfL Wolfsburg, Holstein Kiel und den SC Paderborn nach Stuttgart. Er soll hohes Ansehen bei einigen Mitgliedern des Hamburger Aufsichtsrates genießen, der über die Personalie entscheidet.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
HSV sucht Kuntz-Nachfolger: Boldt-Rückkehr oder Costa-Aufstieg?
In dem Bericht genannt wird auch Boldt, der in Hamburg lebt und sich demnach eine Rückkehr vorstellen kann. Seit seinem Abschied nach fünf Jahren hat der 43-Jährige jedoch keinen Posten mehr im Profifußball bekleidet.
Eine weitere Option soll darin bestehen, dass Claus Costa vom Direktor Profifußball zum Sportvorstand aufsteigt und Finanzvorstand Eric Huwer zum Vorstandschef wird. Ex-Profi Costa war bereits in der Vergangenheit unter Kuntz für Transfers verantwortlich, er soll zuletzt bei Aufsichtsratssitzungen einen überzeugenden Eindruck hinterlassen haben.