- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Leon Goretzka irritiert bei Instagram und löscht alle Bilder vom deutschen Rekordmeister

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 15:44 Uhr
  • ran.de

Leon Goretzka sorgt für Aufsehen. Bei Instagram löscht er nahezu alle Bilder, die in Bezug zum FC Bayern stehen.

Irritierende Aktion von Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. So löschte der Sportler auf Instagram so gut wie alle Bilder mit Bezug zum Rekordmeister. Auch die Postings aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 sind nicht mehr sichtbar.

Der Hintergrund der Aktion ist bislang unklar. Unzählige Anhänger spekulierten sofort über einen bevorstehenden Abgang des 30-Jährigen, dessen Kontrakt in München im kommenden Sommer ausläuft.

Zwar kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass namhafte Fußballer mit Social-Media-Aktionen Wechsel ankündigten – oder gar forcierten –, zu Goretzka dürfte ein derartiges Vorgehen aber kaum passen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Immer wieder bekannte sich dieser in der Vergangenheit klar zum Klub, obwohl er teils schon abgeschrieben war und als Wechselkandidat galt. So erklärte er unter anderem im vergangenen Sommer im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Ich liebe den FC Bayern."

- Anzeige -

Goretzka löscht fast alle Bayern-Bilder

Ein möglicher Grund für das Verschwinden der unzähligen Bilder könnte seine aktuelle Situation sein. Goretzka wird zuletzt von Anhängern teils heftig kritisiert – wiederholt weder konstruktiv noch sachlich.

Im Zuge der Löschung sind viele unschöne Kommentare verschwunden. Neben einem Bild vom Oktoberfest hat Goretzka allerdings ein Bild in Bayern-Trainingsklamotten aus seiner Seite belassen.

Zwar ist dieses bereits vier Monate alt, dennoch häuften sich darunter schnell Stimmen wie: "Bro, du hast vergessen, dieses hier zu löschen."

In der aktuellen Spielzeit hat es Goretzka nicht einfach. Nachdem er sich in der vorherigen Spielzeit wieder in das Team und die DFB-Auswahl gekämpft hatte, kommt er derzeit zwar zum Einsatz, in den wichtigen Spielen muss er aber meist für Aleksandar Pavlovic weichen.

Mehr News und Videos zum Fußball
Lennart Karl
News

Enthüllung: Lennart Karl spielte bei Weltklub vor

  • 16.12.2025
  • 17:49 Uhr
Präsident Joan Laporta (l.) vom FC Barcelona
News

"Akute Barcelonitis": Laporta stänkert gegen Real

  • 16.12.2025
  • 17:48 Uhr
imago images 0300869826
News

Wechsel in die Politik: Lisa Müller tritt in Partei ein

  • 16.12.2025
  • 17:33 Uhr
ValdepenasUpdate
News

BVB wohl weiter heiß auf Abwehr-Juwel von Real Madrid

  • 16.12.2025
  • 16:56 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, December 13, 2025: Liverpool s Florian Wirtz is challenged by Brighton & Hove Albion s Diego G...
News

Horror-Foul an Wirtz: VAR-Ärger in England

  • 16.12.2025
  • 16:50 Uhr
Gazibegovic (r.) kehrt nach Österreich zurück
News

Bis Saisonende: Köln verleiht Gazibegovic an Ex-Klub Graz

  • 16.12.2025
  • 16:13 Uhr
Im Mai wurde Liverpool Meister
News

Amokfahrt bei Liverpools Meisterfeier: Gericht spricht Urteil

  • 16.12.2025
  • 16:04 Uhr
Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...
News

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Bundesliga im Free-TV auf SAT.1 und im Joyn-Livestream

  • 16.12.2025
  • 16:04 Uhr
2025, 14 November - Al Ain, UAE - Mohamed Salah of Egypt national team, Nationalteam looks on, headshot during the FIFA friendly international team match between Egypt Nationalteam and Uzbekistan N...
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 16.12.2025
  • 16:03 Uhr
Ballon-d'Or-Kandidaten
News

FIFA Weltfußballer-Wahl 2025 heute live: Auszeichnungen, Nominierte, Favoriten, Live-Übertragung

  • 16.12.2025
  • 15:56 Uhr