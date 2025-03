Leon Goretzka ist derzeit aus der Startelf der Bayern nicht mehr wegzudenken, während Joao Palhinha den Anschluss verloren hat. Die Frage, wen die Münchner im Zweifel behalten sollen, beantwortet sich von selbst. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek

Sechs ist einer zu viel. So hört man es zumindest aus dem Umfeld des FC Bayern, wenn es um die Plätze im zentralen Mittelfeld geht.

Es steht also mal wieder eine zukunftsweisende Personalentscheidung beim Rekordmeister an. Sie dürfte auf die Frage hinauslaufen, ob Leon Goretzka in der kommenden Saison noch das Trikot der Münchner tragen darf oder Joao Palhinha.

Alle anderen vier Kandidaten – Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Sommer-Neuzugang Tom Bischof – stehen aus verschiedenen Gründen nicht zur Disposition.

Bis vor einigen Wochen galt dies auch für Palhinha. Doch dann verletzte sich der Portugiese, fiel kurze Zeit später auch noch erkrankt aus und sah bei seinem erst zweiten Startelfeinsatz in der Bundesliga nach der langen Abwesenheit prompt die Rote Karte bei der Niederlage gegen den VfL Bochum.