FC Bayern München: Joao Palhinha schließt FCB-Abschied aus

Palhinha war im vergangenen Sommer vom FC Fulham in die Bundesliga gewechselt. Eine tragende Rolle spielt der 29-Jährige, der im Winter von einer Muskelverletzung zurückgeworfen wurde, bislang nicht.

Mittelfeldspieler João Palhinha denkt nicht an einen vorzeitigen Abgang vom FC Bayern München und will sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen. "Die Gerüchte über einen Abschied interessieren mich nicht. Ich werde alles dafür tun, um zu zeigen, warum der Klub für mich das Geld ausgegeben hat", sagte der Portugiese der "Sport Bild". "Ich denke nicht daran zu gehen."

Die Zeit von Joao Palhinha beim FC Bayern München lief bisher enttäuschend. Gedanken an einen Abschied hebt der Portugiese jedoch nicht.

FC Bayern München: Palhinha weiter angriffslustig

Zuletzt sah Palhinha bei der Niederlage gegen den VfL Bochum (2:3) eine Rote Karte. "Ich war enttäuscht, weil ich mich zeigen wollte. Aber das ist Vergangenheit. Ich bin bereit für neue Herausforderungen."

Als Vorbild nannte Palhinha auch den deutschen Nationalspieler Leon Goretzka, mit dem er um einen Platz im Mittelfeld konkurriert. "Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann."