Leon Goretzka wird wohl doch beim FC Bayern bleiben. Zumindest vorerst. Von Martin Volkmar Neue Wendung im Poker um Leon Goretzka. Nach Informationen von ran bleibt der 30-Jährige voraussichtlich in diesem Winter beim FC Bayern. Die Verantwortlichen von Atletico Madrid sollen demnach nicht mehr optimistisch sein, dass der Deal noch vor dem Deadline Day am 2. Februar über die Bühne gehen könnte. Was unter anderem daran liegen soll, dass sich Goretzka in München weiterhin wohl fühlt und gerne mit Coach Vincent Kompany zusammenarbeitet. Das berichtet auch der "Kicker".

Atletico mit konkretem Angebot für Goretzka Atletico Madrids Plan war es eigentlich, Goretzka als Ersatz für den zu Tottenham Hotspur abgewanderten Conor Gallagher zu verpflichten. Wie ran bestätigt wurde, hatte Atletico Madrid auch ein konkretes Angebot für den deutschen Nationalspieler abgegeben. Demnach soll der Tabellendritte in La Liga laut "Marca" rund drei Millionen Euro für Goretzka, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, geboten haben. Eine Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden, weil die Münchner zunächst zehn Millionen Euro Ablöse gefordert haben sollen. Realistisch scheint eine Übereinkunft, wenn man sich in etwa bei fünf bis sechs Millionen Euro treffen würde. Dafür müsste aber auch Goretzka selbst den Wunsch haben, Bayern zu verlassen - was wohl nicht der Fall ist. Kommentar: Goretzkas Verkauf wäre fahrlässig

Goretzka-Wechsel: Was sagt der FC Bayern? Eine konkrete Anfrage hatte Sportvorstand Max Eberl am Mittwochabend nach dem Champions-League-Duell bei der PSV Eindhoven (2:1) noch dementiert. "Es sind noch keine Entscheidungen gefallen. Deshalb müssen wir auch an die Zukunft denken, denn wir wissen nicht, wie es weitergeht", ließ Eberl einen Abgang aber offen: "Leon kennt die Situation, nimmt sie an. Wenn er spielt, spielt er gut. Und wenn er sich was anderes vorstellen kann, dann ist es völlig legitim. Der FC Bayern hat nie was anderes gesagt." Zwischenzeitlich war von Gesprächen und sogar von einer Einigung mit Atletico berichtet worden. Diese Info scheint sich nun allerdings nicht zu bestätigen.

Wie viel Geld möchte Atlético Leon Goretzka zahlen? Dabei soll das Interesse sehr konkret gewesen sein. Die "Colchoneros" sollen sich bereit erklärt haben, bis Saisonende die Hälfte von Goretzkas Gehalt von rund 17 Millionen Euro zu zahlen. Zudem soll dem 30-Jährigen, der seinen letzten großen Vertrag abschließen könnte, am späten Mittwochabend nach Atleticos Champions-League-Pleite gegen Bodö Glimt eine Laufzeit bis 2028 vorgelegt worden sein. Der zweimalige WM-Teilnehmer braucht Spielpraxis, um nicht aus dem DFB-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gestrichen zu werden. Aktuell ist er meist nur Ersatz beim deutschen Rekordmeister. Mit einem Verbleib in München könnte er seine WM-Teilnahme in Gefahr bringen.

Goretzka-Zukunft: Was sagt Trainer Kompany? Neben den finanziellen Fragen müssen die Bayern-Bosse aber auch die sportlichen Folgen eines Goretzka-Abgangs bedenken, durch den ohne einen späten Neuzugang eine Lücke im defensiven Mittelfeld entstehen würde. "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph Freund, dass wir uns austauschen über den Kader", gab Trainer Vincent Kompany nach der Partie in Eindhoven zu: "Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht darum, was für Leon wichtig ist, was für Bayern richtig ist und was für die Mannschaft richtig ist."

FC Bayern: Wer könnte die Goretzka-Rolle im Kader übernehmen? Neben den gesetzten Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic stünde als Backup nur noch Youngster Tom Bischof zur Verfügung. Zwar kann auch der derzeit verletzte Konrad Laimer auf der Position spielen, hat sich jedoch unter Kompany als rechter Verteidiger festgespielt und wird dort schon jetzt schmerzlich vermisst. Eine Option, um Laimer wieder nach vorne zu verschieben, könnte ein sofortiger Einkauf des niederländischen Rechtsverteidigers Givairo Read von Feyenoord Rotterdam sein. Das 19 Jahre alte Top-Talent, an dem auch Manchester City und der FC Liverpool interessiert sind, galt bisher als Wechselkandidat für die Bayern im Sommer. Die Ablöse soll bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen.

FC Bayern: Wie viel Spielzeit hat Goretzka bekommen? Es gilt als nahezu sicher, dass die Bayern den Vertrag mit Goretzka nach der Saison nicht verlängern wollen. Der Ex-Schalker ist in wichtigen Spielen nur noch zweite Wahl und kam in den acht Champions-League-Partien gerade mal 61 Minuten zum Einsatz. In der abschließenden Begegnung der Ligaphase in Eindhoven saß er 90 Minuten auf der Bank, nachdem er sich zuvor offen für einen Wechsel gezeigt hatte. "Das ist eine Option, natürlich", sagte er und betonte: "Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen." Ein Schritt heraus aus der Münchner Komfortzone "wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern".

