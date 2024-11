Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 11. November, 23:20 Uhr: Leroy Sane muss für Vertragsverlängerung offenbar auf Gehalt verzichten +++ Bleibt Leroy Sane über die Saison hinaus beim FC Bayern oder wird der Flügelspieler den Klub verlassen? Wie "Sky" berichtet, gibt es konkrete Bedingungen, unter den sich der Rekordmeister eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrages vorstellen kann. Demnach müsse der 28-Jährige bei einer Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier auf zwei bis vier Millionen Euro seines bisherigen Jahresgehalts verzichten. Sane verdient derzeit wohl rund 15 Millionen Euro als Sockelbetrag und kann aufgrund diverser Boni offenbar bis zu 20 Millionen Euro pro Spielzeit verdienen. Dem Bericht zufolge wird auch Manchester United Interesse am Flügelspieler nachgesagt.

+++ 11. November, 18:45 Uhr: Vertrag von Dayot Upamecano soll wohl verlängert werden +++ Nach einigen wackeligen bzw. wilden Spielen der eigenen Defensive zum Saisonauftakt hat der Abwehrverbund von Trainer Vincent Kompany in den vergangenen Spielen ordentlich geliefert und wettbewerbsübergreifend in den vergangenen fünf Partien kein Gegentor kassiert. Die positive Tendenz im eigenen Defensivverhalten hat die Bayern-Bosse nun offenbar dazu bewegt, eine Vertragsverlängerung mit einem Stammspieler anzuvisieren. Wie "Sky" berichtet, soll das Arbeitspapier von Dayot Upamecano über 2026 hinaus ausgedehnt werden. Die Spielerseite wurde demnach bereits über die Intention informiert. In den kommenden Wochen sollen offenbar Verhandlungen über die Zukunft des 26-Jährigen stattfinden.

+++ 11. November, 13:45 Uhr: Bundesligist mit Interesse an Leon Goretzka +++ Beim 1:0-Erfolg über den FC St. Pauli durfte Bayern-Star Leon Goretzka mal wieder von Beginn an ran, ansonsten ist der Mittelfeldspieler nahezu komplett außen vor und wird immer wieder als heißer Kandidat für einen Wechsel genannt. Interesse gibt es dabei auch aus der Bundesliga, genauer gesagt von Union Berlin. Das bestätigte deren Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt, nun gegenüber der "Bild"-Zeitung. “Dass seine Situation nicht einfach ist, ist bekannt. Natürlich wird er sich seine Gedanken machen, wie es weitergeht. Jeder Verein kann sich den sehr gut vorstellen, wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen", wird der 54-Jährige zitiert. Bereits beim direkten Duell der beiden Vereine am 2. November habe es einen kurzen Austausch gegeben, um einen Transfer ging es dort aber wohl nicht. "Ich habe Leon gefragt, wie es ihm geht. Der kann jedem helfen", so Heldt. Dass Goretzka allerdings tatsächlich bei den Eisernen landet ist angesichts seines fürstlichen Jahresgehalts in Höhe von kolportierten 17 Millionen Euro maximal unrealistisch. Zumal ein Winter-Wechsel für den - Stand jetzt - ehemaligen Nationalspieler ohnehin nicht in Frage kommt. In der laufenden Saison kam Goretzka, der immer wieder betonte, sich in München durchbeißen zu wollen, in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei spielte er laut "transfermarkt.de" allerdings nur 216 Minuten. Sein Vertrag an der Isar läuft noch bis Sommer 2026, auch mit Borussia Dortmund dem VfB Stuttgart wurde er bereits in Verbindung gebracht.

+++ 10. November, 09:25 Uhr: Wollte Bayern einen Chelsea-Transfer verhindern? +++ Rechtsaußen Estevao Willian vom brasilianischen Klub Palmeiras Sao Paulo hat im vergangenen Sommer einen Vertrag beim FC Chelsea unterzeichnet. Ab dem 1. Juli 2025 wird der 17-Jährige für die Blues auflaufen. Nun berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, dass der FC Bayern den Youngster kurz vor seiner Unterschrift in London von einem Wechsel nach München überzeugen wollte. Demnach sollen die FCB-Verantwortlichen Palmeiras sogar eine höhere Ablösesumme geboten haben. Der Spieler hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber wohl bereits für den Premier-League-Klub entschieden. Die Münchner wiederum sollen daraufhin ihre am Ende erfolgreiche Verpflichtung von Michael Olise vorangetrieben haben. Dieser kam für 53 Millionen von Crystal Palace. Estevao Willian kostete Chelsea indes 34 Millionen. Der Transfer wird aber erst nach seinem 18. Geburtstag vollzogen.

+++ 9. November, 10:30 Uhr: Bayern machen offenbar ersten Wintertransfer fix +++ Der FC Bayern hat seinen ersten Wintertransfer offenbar bereits eingetütet. Wie das Portal "GIVEMESPORT" berichtet, wird der amerikanische Nachwuchs-Stürmer Bajung Darboe im Winter von LAFC nach München wechseln. Die Ablöse soll bei 1,5 Millionen Dollar - umgerechnet knapp 1,4 Millionen Euro - liegen. Darboe ist kein Unbekannter an der Säbener Straße. Schon vor zwei Jahren hatte der heute 18-Jährige am Probetraining beim Rekordmeister teilgenommen. Schon damals sollen die Bayern begeistert gewesen sein. Der Torjäger, der sich vor allem auf beiden Außenbahnen wohlfühlt, hatte erst im vergangenen Jahr seinen ersten Profivertrag in Los Angeles unterschrieben. Der MLS-Klub ist seit 2023 offizieller Kooperationspartner des FC Bayern.

+++ 8. November, 17:33 Uhr: FC Bayern intensiviert wohl Diomande-Scouting+++ Laut einem Bericht der portugiesischen Zeitung "Record" soll der FC Bayern das Scouting von Ousmane Diomande intensivieren. Demnach steht der ivorische Innenverteidiger wohl schon seit längerer Zeit unter Beobachtung der Münchner, nun aber in noch häufigerer Taktung durch Scouts vor Ort bei den Spielen seines Klubs Sporting Lissabon. So waren demnach zuletzt beim überraschenden 4:1-Sieg der Portugiesen gegen Manchester City wohl auch Beobachter aus München vor Ort. Zudem gab es dem Bericht nach eine erste Anfrage der Münchner beim Management des 20-Jährigen. Allerdings dürfte Diomande ziemlich teuer sein, hat er doch in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Da Sporting nicht gewillt sein dürfte, den Abwehrchef bereits im Januar 2025 abzugeben, würde der Klub wohl auf die Ausstiegsklausel verweisen und von dieser Summe nicht abrücken.

+++ 7. November, 17:45 Uhr: England-Wechsel für Bayern-Star "ernsthafte Option" +++ Leroy Sane steht beim FC Bayern noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag. Laut "Bild" ist für den 28-Jährigen ein Wechsel in die englische Premier League eine "ernsthafte Option". So soll der Offensivspieler einem Wechsel gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt sein, obgleich der Rekordmeister weiterhin der erste Ansprechpartner bleibt. Ein bedeutendes Thema dürfte dabei das Gehalt des deutschen Nationalspielers sein. Sane erhält dem Vernehmen nach rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Eine stemmbare Summe für unzählige Premier-League-Klubs, zumal er ablösefrei zu haben wäre. Der FC Bayern ist hingegen eher bemüht, die Gehaltskosten im Klub zu senken. Als Interessenten aus England werden aktuell der FC Arsenal und Manchester United genannt.

+++ 6. November, 9:30 Uhr: Vier Top-Stürmer angeblich auf interner Wunschliste +++ Der FC Bayern sieht sich offenbar bereits nach einem Nachfolger für Harry Kane um. Wie die "Sport Bild" berichtet, stehen gleich vier Top-Angreifer auf einer internen Transferliste des deutschen Rekordmeisters. Dabei handelt es sich demnach um Benjamin Sesko und Lois Openda von RB Leipzig, Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt sowie Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon. Sesko besitze dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro, beim Belgier Openda, den Bayerns Sportdirektor Max Eberl einst nach Leipzig holte, liege die Klausel 2026 sogar bei 80 Millionen Euro. FC Bayern vs. Benfica: So seht ihr die Champions League live im TV und Stream

FC Bayern vor Transfer von Omar Marmoush? Günstiger wäre Marmoush, der wohl für 40 bis 50 Millionen Euro zu haben wäre. Für den Ägypter kämen angeblich nur ein Wechsel in die Premier League oder eben nach München infrage. Gyökeres wiederum hat sich mit herausragenden Leistungen in Lissabon auf den Zettel zahlreicher Klubs gespielt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf 27 Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen, in der Champions League erzielte er schon fünf Treffer, darunter ein Dreierpack beim 4:1-Sieg gegen Manchester City. Für Gyökeres, der in der Saison 2019/20 für den FC St. Pauli aktiv war, müssen Interessenten wohl mindestens 70 Millionen Euro hinlegen. Die Gegenwart im Bayern-Sturm gehört jedoch Kane, der 31-Jährige steht auch noch bis 2027 in München unter Vertrag.

+++ 5. November, 16:51 Uhr: Kompany will alten Bekannten +++ Der FC Bayern will sich 2025 prominent verstärken. So berichtet "Sky" von einem Interesse an Omar Marmoush. Doch das ist natürlich nicht alles. Auch vielversprechende Talente stehen im Fokus der Münchner. Und so haben die Bayern neben den Topstars auch einen Spieler mit Entwicklungspotenzial im Blick: Flügelspieler Luca Koleosho vom englischen Zweitligisten FC Burnley. Der 20-Jährige spielte in der Vorsaison unter Kompany, in der laufenden Saison ist er Stammspieler. Sein Vertrag läuft bis 2029. Intern soll Kompany die Werbetrommel für Koleosho rühren.

+++ 5. November, 14:51 Uhr: Hiroki Ito schon wieder operiert +++ Neuzugang Hiroki Ito hat auf dem Weg zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern einen Rückschlag erlitten. Der japanische Nationalspieler musste sich nach Klub-Angaben einer erneuten Operation am Mittelfuß unterziehen. Dieser Eingriff sei am Dienstag zwar "gut verlaufen", wie die Bayern mitteilten. Der Verteidiger müsse aber "vorerst wieder pausieren" und werde "so bald wie möglich" mit seinem Reha-Programm starten. Ursprünglich war Ito, der im Sommer vom VfB Stuttgart kam und sich im Testspiel gegen den 1. FC Düren den Mittelfuß brach, bereits für Ende Oktober oder Anfang November zurückerwartet worden.

+++ 5. November, 14:10 Uhr: Aleksandar Pavlovic nimmt nach Schlüsselbeinbruch wieder Lauftraining auf +++ Gibt es Hoffnung auf ein früheres Comeback von Aleksandar Pavlović? Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München, der sich Mitte Oktober im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte und danach operiert werden musste, kehrte am heutigen Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 20-Jährige eine individuelle Laufeinheit. Wann er wieder einsatzfähig ist, ist allerdings noch unklar.

+++ 4. November, 22:20 Uhr: Kaum Spielzeit für Krätzig! Löst Bayern die Leihe auf? +++ Frans Krätzig ist aktuell vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen, um Spielpraxis sammeln zu können. Doch das bis Sommer 2025 laufende Leihgeschäft könnte bereits im Januar aufgelöst werden, das berichtet "Sky". Zwar soll dies noch nicht konkret sein, die Möglichkeit aber in jedem Fall bestehen. Der Hintergrund: Auch bei den Schwaben bekommt der Youngster nicht genug Spielzeit, so stand er in der aktuellen Bundesligasaison lediglich in einem Spiel für 57 Minuten auf dem Platz. Der Vertrag des 21-Jährigen beim FC Bayern läuft noch bis 2027.

+++ 4. November, 7:51 Uhr: Holt Flick Ex-Schützling Alphonso Davies zum FC Barcelona? +++ Um Alphonso Davies ranken sich seit einigen Transferfenstern hartnäckige Gerüchte, insbesondere Real Madrid galt als besonders interessiert am kanadischen Nationalspieler - ist man in der spanischen Hauptstadt doch nie ganz zufrieden mit dem Niveau von Ferland Mendy gewesen. Doch der Champions-League-Sieger soll nicht zwingend die favorisierte Anlaufstelle für Davies und Entourage sein, zumindest einem Bericht von "El Nacional" nach. Wie das spanische Portal erfahren haben will, könne sich der Linksverteidiger stattdessen einen Wechsel zu Erzrivale FC Barcelona vorstellen. Davies' Agent soll den Blaugrana ein grundsätzliches Interesse zugesichert haben, sollte der Klub seine finanzielle Situation stabilisieren können. Sportdirektor Deco soll in Kontakt mit Davies und seinem Team stehen, konkrete Verhandlungen habe es allerdings noch nicht gegeben. Bei den Katalanen wäre Davies wiedervereint mit seinem einstigen Förderer Hansi Flick, der ihn beim FC Bayern zum Stammspieler entwickelte und nun beim FC Barcelona einen beeindruckenden Saisonstart hinlegte - einschließlich 4:1-Machtdemonstration gegen Ex-Klub Bayern. Flicks Engagement bei Barca soll einer der entscheidenden Faktoren für Davies' Umdenken sein.

+++ 2. November, 23:04 Uhr: Technik-Panne in der Allianz Arena! Auf dem Rasen ließ der FC Bayern gegen Union Berlin nichts anbrennen, aber den Fans der Münchner blieb trotzdem der Ärger nicht erspart. In der Allianz Arena fiel das elektronische Zahlungssystem vorübergehend aus, sodass sich lange Schlangen an den Kiosken gebildet hatten. Rund eine Viertelstunde lang soll das Problem bestanden haben. Etwas länger gedulden mussten sich die FCB-Anhänger, die auf Webseite, App oder Webradio zugreifen wollten. Noch vor Anpfiff meldete sich der Rekordmeister via X zu Wort und erklärte, mit "Hochdruck an einer Lösung" zu arbeiten. Pünktlich zum zweiten Durchgang waren die Angebote wieder erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Bayern bereits dank Harry Kane und Kingsley Coman mit 2:0 geführt. Später legte der englische Star-Stürmer zum Endstand nach. Allerdings war das nicht das einzige Technik-Problem: Auch das WLAN im Stadion war betroffen, auch auf der Pressetribüne funktionierte es nicht.

+++ 2. November, 12:55 Uhr: Goretzka? Bayern wohl an "schnellem Abschied" interessiert +++ Wie geht es für Leon Goretzka weiter? In den vergangenen drei Spielen gegen Barcelona, Bochum und Mainz stand der 29-Jährige jeweils eine knappe halbe Stunde auf dem Feld, seine Zukunft in München ist aber weiterhin offen. FC Bayern: Noten und Einzelkritik gegen Union Berlin

FC Bayern: Warum die Siegesserie nicht für Begeisterung sorgt - Kommentar Laut "Bild" soll der FCB "Interesse an einem schnellen Abschied" haben. Mit rund 13 Millionen Euro Grundgehalt ist Goretzka demnach zu teuer für einen Bankdrücker im Kader. Die Summe soll durch Boni sogar auf bis zu 17 Millionen ansteigen können. Der Sportler selbst denkt aber wohl weiterhin nicht an einen Abgang. So soll ein Transfer im Winter ausgeschlossen sein, vielmehr möchte Goretzka die Saison erst einmal abwarten und seine Situation im kommenden Sommer neu evaluieren. Der Mittelfeldspieler steht bei den Bayern seit 2018 unter Vertrag. In der laufenden Saison stand er noch nicht in der Startelf. Trotzdem hieß es zuletzt, er wolle sich durchbeißen.

+++ 1. November, 17:39 Uhr: Die angebliche Bedingung für eine Verlängerung mit Sane und Gnabry +++ Bei den Bayern steht wohl demnächst eine Grundsatzentscheidung an bzw. sogar zwei. Was wird aus den Flügelflitzern Leroy Sane und Serge Gnabry? Das Duo hat noch Verträge bis 2025 bzw. 2026, laut "Bild" soll mit den beiden Topverdienern nur verlängert werden, wenn sie zu einer Gehaltskürzung bereit seien. Bei den bisherigen Gesprächen mit Sane soll dieser die Bereitschaft dazu signalisiert haben, stattdessen könnte er die Möglichkeit bekommen, durch leistungsbezogene Bonuszahlungen auf ein ähnlich hohes Gehalt wie aktuell zu kommen. Derzeit soll er rund 20 Millionen Euro jährlich an Grundgehalt beim deutschen Rekordmeister kassieren. Auch Gnabry liegt im Münchner Gehaltsranking mit 19 Millionen Euro bislang weit vorne, bei ihm würde es bei der Unterschrift unter einen neuen Kontrakt wohl auch nicht ohne eine Senkung des Grundeinkommens gehen, wie es im Bericht heißt.