FC Bayern: Typisch Müller! Beerdigungs-Witz zum Abschied

Bei Thomas Müllers letztem Heimspiel für den FC Bayern feiert der frisch gebackene Deutsche Meister einen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Doch der Höhepunkt des Tages ist die Abschiedsrede des Fan-Lieblings danach. Es ist geschafft. Nach einem Jahr Pause ist der FC Bayern zurück auf dem Thron. Für Thomas Müller ist es die 13. Meisterschaft, für Harry Kane die allererste. Dementsprechend wird gefeiert: der Titel und der Abschied einer Legende. Ein letzter Treffer blieb dem Stürmer bei seinem letzten Heimspiel zwar verwehrt. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Das Bier floss in Strömen, die Tränen nicht. Stattdessen feierte Müller inmitten der Fans und eines Kakadus, dessen Herkunft lange ein Geheimnis blieb. Mannschaft und Trainer verneigen sich. Die Feierlichkeiten im Ticker zum Nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ 20:23 Uhr: Abpfiff in München - Jetzt Meisterfeier +++ Das Thomas-Müller-Abschiedsspiel gegen Borussia Mönchengladbach endet mit 2:0 für die Bayern. Müller war kein Treffer mehr vergönnt. Egal. Jetzt wird gefeiert

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 20:28 Uhr: Abschied? Müller will über Fußball sprechen +++ Thomas Müller im Interview bei Sky: "75.000 Herzen, die heute ein bisschen für mich schlagen. Da wird's einem angst und bange. Ne, alles easy. Es ist ein toller Moment, die Wertschätzung von so vielen Menschen zu spüren. Das kann ich noch gar nicht so realisieren. Das wird wahrscheinlich später kommen." Eigentlich will Müller aber über das Spiel sprechen, nicht über seinen Abschied. "Leider sind wir nicht so in den Torflow gekommen", hadert er. Doch Sky-Moderator Sebastian Hellmann lässt nicht locker. Was ihm in all den Jahren am meisten Spaß gemacht hat? Antwort: "Der Fußball und die Menschen. Schaut's euch an!", sagt er und zeigt auf die jubelnden Fans in der Kurve. Über seinen 13. Titel freut er sich wie über den ersten: "Es ist wirklich super, dass wir es geschafft haben, die Meisterschaft heute hier im Wohnzimmer, im eigenen Stadion überreicht zu bekommen. Wir haben letztes Jahr schon gelitten. Auch wenn sich Leverkusen das natürlich durch eine Wahnsinns-Saison mega verdient hat. Aber es tut schon weh, wenn du die ganze Saison ackerst und dann mit leeren Händen dastehst."

+++ 20:35 Uhr: Jetzt gibt's gleich die Schale +++ Einzeln werden die Bayern-Stars zur Siegerehrung gerufen. Es gibt Medaillen und natürlich die Schale. Für Harry Kane ein ganz besonderer Moment. Es ist der allererste Titel seiner Karriere überhaupt. "Kane you believe it", titelte die englische Presse.

Anzeige

+++ 20:36 Uhr: Auch Davies mit dabei +++ Alphonso Davies mit Krücken darf natürlich auch nicht fehlen. Und last but not least der Trainer: Vincent Kompany holt den Titel in seiner ersten Saison an der Säbener Straße. Doch wer reckt die Schale als erstes in den Münchner Himmel? Der Kapitän oder doch Thomas Müller?

Anzeige

+++ 20:38 Uhr: Müller reckt die Schale in den Himmel +++ Hier ist "Thomas Müller", ruft der Stadionsprecher den Fanliebling ins Stadion und auf die Siegerehrungs-Bühne. Als Letzter bekommt er die Medaille. Neuer bekommt die Schale und gibt sie Müller. Was für eine Geste! Die Nummer 25 stemmt die Schale als Erster in den Himmel. Gänsehaut.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ 20:40 Uhr: Hoeneß gerührt und Mama Müller singt +++ Auf der Tribüne steht Ehrenpräsident Uli Hoeneß sichtlich gerührt. Während Karl-Heinz Rummenigge mit Weinglas in der Hand lacht und feiert, steht Hoeneß ganz ruhig und bedächtig daneben. Große Gefühle auch bei den Müllers. Mama Klaudia singt "We are the champions".

Anzeige

+++ 20:43 Uhr: Kompany mit der Schale +++ Auch "Vince the Prince" darf endlich ran. Der Erfolg der Mannschaft ist zu einem großen Teil auch sein Verdienst. Auch wenn er das selbst nicht so sieht: "Es geht um die Spieler", hatte er schon vor Anpfiff heute gesagt. Vielleicht auch deshalb schenkt er seine Meister-Medaille Thomas Müller.

+++ 20:45 Uhr: Was macht der Kakadu da? +++ Da, wo gerade noch die Meisterschale stand, steht jetzt ein Kakadu. Was das wohl zu bedeuten hat? Wir werden es erfahren. Was bislang bekannt ist: Der Vogel stand schon während des Spiels neben der Auswechselbank auf einem Tischchen.

Anzeige

Anzeige

+++ 20:48 Uhr: Es folgt der Müller-Abschied +++ Es ist angerichtet. Nach Meisterfoto und Schale geht's in die Kurve. Müller platziert die Trophäe vor der Südkurve und singt mit den Fans. "Super-Bayern, Super-Bayern, hey, hey". Kommen jetzt noch die großen Gefühle? Alle warten auf die große Müller-Rede.

+++ 20:50 Uhr: Meisterschale bei den Fans +++ Noch bleibt die obligatorische Bierdusche aus. Dafür gibt Müller die Schale in die Fankurve! Nach dem Motto: Ihr seid auch Meister. So etwas hat es noch nicht gegeben. Auch Müller selbst nimmt ein Bad in der Fan-Menge.

Anzeige

+++ 20:53 Uhr: Müller inmitten der Fans +++ Müller lässt sich feiern. Mitten in der Südkurve. Ein bisschen ungläubig blicken Olise, Kimmich und Davies auf den Müller-Wahnsinn. Ja, sowas gibt's nicht alle Tage. Müller spricht zu den Fans und bedankt sich für die Jahrzehnte lange Unterstützung. "Jetzt werden wir noch gemeinsam das ein oder andere Lied singen und dann pack' mas", sagt Müller.

Anzeige

+++ 20:56 Uhr: Müller gibt den Ton an +++ Müller und die Fans singen und plärren gemeinsam. Vor den Augen von Trainer Kompany und dem Rest der Mannschaft zeigt Müller, wie er die Massen mitreißen kann. Unglaubliche Momente. So etwas wird sich vermutlich nie wieder wiederholen.

+++ 21 Uhr: Müller wieder auf dem Rasen +++ Müller und die Schale sind wieder bei der Mannschaft. Es läuft ein kleiner Müller-Film, der auf 25 Jahre und Erfolge zurückblickt.

+++ 21:02 Uhr: Müller: Habe es geliebt, Gladiator zu sein +++ "Ja, liebe Leute, wir haben alle gewusst, dass dieser Moment kommen wird. Ich hab's auch gewusst. Und ich bin sehr glücklich wieder, dass wir diese Schale wieder in München haben. Es ist einerseits für viele auch für mich ein schwieriger Moment, aber auch ein sehr schöner. Diese Wertschätzung, die ihr mir alle gegeben habt, das ist einmalig. Wenn man so überlegt, was die letzten 25 Jahre passiert ist. Wenn ich das Stadion anschaue, das ist immer voll, egal gegen wen es geht. Wenn du das Stadion von außen siehst, die ganze Welt beneidet uns um dieses Stadion, das ist ein Tempel. Und ihr macht es zum dem, was es ist. Die Entwicklung des Vereins, ich durfte mitmachen. Wir sind in der Spitze des europäischen Fußballs. Wir haben uns festgebissen." "Ich wollte mich bei den Menschen bedanken, die Radio Müller ausgehalten haben. Ich kann auch anstrengend sein. Aber ich mag Menschen sehr. Was werde ich vermissen? Das Gefühl ein Tor zu schießen, das ist unbezahlbar. Aber vor allem die Begegnungen mit Mitspielern. Angefangen mit Franck Ribery, der einem die verschwitzten Socken nach dem Spiel ins Gesicht werfen will." "Wir können positiv in die Zukunft schauen. Ich sehe junge, hungrige Spieler. Aber ich appelliere an alle: Reißt euch den Arsch auf. Das ist etwas Größeres, als ihr euch vorstellen könnt." "Ich habe es geliebt, der große Gladiator zu sein. Aber ich freue ich mich auf das, was kommt. Auch wenn das nicht annähernd so schön sein kann wie das. Keine Träne verdrücken. Macht's gut, servus. Jetzt wird gefeiert. "

+++ 21:10 Uhr: Müllers Beerdigungs-Witz +++ Das Bier fließt...und plötzlich erzählt Müller einen Witz: "Der Vater liegt im Sterben zuhause. Die drei Kinder stehen an seinem Bett. Auf einmal duftet es nach seinem Lieblingskuchen, den die Mama gerade zubereitet. Sagt der Vater: 'Sohn, bring mir bitte nochmal ein Stück von meinem Lieblingskuchen. Das wäre mein letzter Wunsch.' Dann kommt er aus der Küche ohne Kuchen. Sagt der Vater: ' Was ist jetzt los?' Sagt der Sohn: "Die Mama sagt, der ist für nach der Beerdigung.'" .....und weiter fließt das Bier....

+++ 21:14 Uhr: Müller dreht Ehrenrunden +++ Mittlerweile sind fast alle Bayern-Spieler mit Bier durchnässt. Müller und Kompany stehen Arm im Arm auf dem Platz. Was sie sich wohl gegenseitig sagen? Übrigens: Geduscht wurde Müller von Manuel Neuer - 3 Liter Weißbier einfach ins Gesicht. Kane - ebenfalls geduscht - nimmt ein Handy-Video nach dem anderen auf. So ausgelassen hat man Meisterfeiern beim FC Bayern lange nicht mehr gesehen.

+++ 21:16 Uhr: Kane: "Loving every minute" +++ Kane im Sky-Interview: "Es hat sich gelohnt, so lange zu warten. Ich liebe jede Minute. Ich genieße es, aber hoffentlich ist es erst der Anfang." "Müller ist eine Legende des Klubs. Ich bin stolz mit ihm gespielt zu haben."

+++ 21:18 Uhr: Das Kakadu-Rätsel ist gelöst" +++ Der Kakadu stammt offenbar aus dem Käfer-Restaurant, wo die Bayern vergangenen Woche die Meisterschaft gefeiert hatten. So berichtet es Sky. Laut Lothar Matthäus hat der Vogel allen so gut gefallen, dass sie ihn als Maskottchen einfach mitgenommen haben. Was wohl Bernie dazu sagt? Bestätigen wollte das bislang kein Spieler.

+++ 21:22 Uhr: Neuer bedankt sich bei Müller +++ Neuer im Interview bei Sky: "Wichtig war, dass wir die Schale hier bekommen. Schön wäre gewesen, wenn Thomas nochmal getroffen hätte. Aber das spielt keine Rolle. Wir wissen, was er gleistet hat. Ich bin ihm dankbar auch für meine Karriere. Wir standen so oft gemeinsam auf dem Platz." "Wir werden ihn alle sehr vermissen. Er kann mit jedem gut, egal welche Sprache. Der Thomas kann die Spieler so schnell wie möglich integrieren. Er wird in der Kabine fehlen, dem Verein. Aber er wird ja nicht weg sein. Der Thomas ist der FC Bayern. Aber jetzt schauen wir nach vorne zur Klub-WM. Da können wir ihn noch ein bisschen genießen."

+++ 21:26 Uhr: Matthäus sieht Mia san Mia wieder +++ Lothar Matthäus: "Bayern ist wieder auf dem richtigen Weg. Auch mit diesem Trainer. Ich hab wieder den FC Bayern gesehen, den ich im Herzen habe. Mit dem Mia san Mia. Das war der Schlüssel zum Erfolg."

+++ 21:28 Uhr: Musiala spürt Motivation +++ Musiala über Müller: "Besser kann er es nicht machen. Die Fans, die Spieler, die Trainer haben so viel Liebe für ihn. Was er für den Klub und uns alle getan hat, dafür habe ich keine Worte." "Ich spüre die Motivation, die Freude, die Liebe zu gewinnen. Das wollen wir einfach weiter machen."

+++ 21:33 Uhr: Kompany: Thomas ist Einer wie keiner +++ Kompany im Interview mit Sky: "Das war schon eine besondere Nacht. Ich bin sehr glücklich, dass wir Meister sind. Aber was Thomas für diesen Verein geleistet hat. Ich weiß nicht, ob er versteht, welchen Impact er auf die Menschen hat. Es hat mir Spaß gemacht. Thomas ist schon 'Einer wie keiner'." "Man lebt als Trainer von Spiel zu Spiel. Wichtig ist das Gefühl, dass wir in Zukunft erfolgreich sein können. Manchmal muss ein bisschen Glück dabei sein."

+++ 21:41 Uhr: Eberl verneigt sich vor Müllers Lebensleistung und schweigt zu Wirtz +++ Sportvorstand Max Eberl bei Sky: "Ich wirke oft nach außen oft sehr kühl und überlegt. Aber der ganze Tag war sehr emotional. Für mich ist es die erste Meisterschaft. Und dann wissend, dass es ein ganz besonderer Tag für Thomas wird. Der Tag war "Doppel M": Meister-Müller. Extrem emotional aber auch extrem schön." ...über Müller: "Das eine ist, was man als Sportvorstand für Entscheidungen treffen muss. Und das andere ist der Mensch, der Fußball-Fan Max Eberl. Und der hat extrem gelitten. Der hat extreme Emotionen, weil wir uns Bayern München und die Bundesliga ohne Thomas eigentlich gar nicht vorstellen können. Ich genauso wenig wie alle anderen. Er hat es heute wieder in seiner unnachahmlichen Art gemacht, wie er sich von den Menschen verabschiedet und gefeiert hat. Thomas ist ein großartiger Mensch, ein großartiger Fußballer. Wir können uns alle nur verneigen vor seiner großen Lebensleistung." ...über die Meisterschaft: "Ich glaube, dass diese Meisterschaft verdient war. Wir waren seit dem 3. Spieltag Tabellenführer und hatten auch durch Niederlagen in der CL immer wieder Druck in der Bundesliga. Wir haben es immer wieder gemeistert. Und dieses (Mia san Mia)-Gefühl ist von Woche zu Woche immer mehr entstanden." ...über Kompany: "Sein Job ist in der Kabine. Das macht er herausragend. Als Mensch, als Fußballlehrer mit der Vorgabe, wie er Fußball spielen möchte. Und die Jungs, das sieht man auf dem Platz, die glauben da dran. Das ist für mich schon außergewöhnlich." ...über Florian Wirtz: "Heute ist ein Tag des Feierns. Was die Zukunft betrifft, wird man sehen. Heute ist nicht der Tag darüber zu reden. Heute ist Thomas Müller im Mittelpunkt."