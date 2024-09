Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 25. September, 14:54 Uhr: Manuel Neuer gegen Leverkusen wohl einsatzbereit +++ Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) offenbar wieder auf die Dienste von Kapitän Manuel Neuer setzen. Wie die "Abendzeitung" berichtet, hat der Torwart seine Verletzungsprobleme überwunden und steht im Schlager gegen den amtierenden Meister zur Verfügung. Der 38-Jährige hatte beim 5:0-Sieg in Bremen am vergangenen Wochenende kurzfristig passen müssen, nachdem er wenige Tage zuvor beim Auftaktsieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) wegen einer Fußverletzung ausgewechselt werden musste. Sowohl in der zweiten Halbzeit gegen den kroatischen Meister als auch in Bremen war Neuer von seinem Ersatzmann Sven Ulreich vertreten worden.

+++ 24. September, 09:43 Uhr: Tah-Ersatz - Bayern-Interesse an Nottinghams Murillo +++ Der Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern sollte die in der vergangenen Saison oft wacklige Defensive des Rekordmeisters stabilisieren, insbesondere, nachdem der Abgang von Matthijs de Ligt eine große Lücke hinterlassen hatte. Doch nach langem Tauziehen der Münchner mit Meister Leverkusen platzte der Wechsel. Entsprechend sieht der FC Bayern sich aktuell auf dem europäischen Markt nach Ersatz um und hat dabei offenbar ein Mega-Talent von Nottingham Forest ins Auge gefasst. Wie das Portal "HITC" berichtet, beobachtet man an der Säbener Straße ganz genau die Entwicklung des brasilianischen Innenverteidigers Murillo. Der 22-Jährige wechselte vergangenes Jahr von seinem Jugendklub Corinthians in die Premier League und überzeugte bei Forest auf Anhieb. Auch in der aktuellen Saison ist Murillo unumstößlicher Stammspieler. Bald könnte nun der Schritt zu einem europäischen Topklub folgen. Neben dem FC Bayern sind wohl unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona am brasilianischen Talent dran, dessen Marktwert auf 35 Millionen Euro taxiert wird.

+++ 23. September, 18:57 Uhr: Rekordmeister trennt sich von Markus Pilawa +++ Für Chefscout Markus Pilawa ist das Kapitel FC Bayern nach nur zwei Jahren offenbar beendet. Zwar hat der Verein die Trennung nicht offiziell bestätigt, doch entsprechende Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Das berichtet die "tz". Grund für die Entscheidung: Die FCB-Bosse Max Eberl sowie Christoph Freund haben wohl andere Ideen in puncto Transfers. Pilawa wurde noch von Hasan Salihamidzic und Marco Neppe an die Säbener Straße gelotst - beide sind mittlerweile vereinslos. Wer in die Fußstapfen des gebürtigen Bochumers treten wird, ist noch nicht bekannt. Laut "BILD"-Informationen möchte Sport-Vorstand Eberl die Position mit einem "eigenen Vertrauten" besetzen. Vor seinem Engagement in der Isar-Metropole war Pilawa zehn Jahre lang für Borussia Dortmund tätig. Dort machte er zum Beispiel mit den Entdeckungen von späteren Top-Stars wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham auf sich aufmerksam.

+++ 22. September, 11:50 Uhr: Alphonso Davies spricht über Zukunft beim FC Bayern +++ Bleibt Alphonso Davies über den Sommer 2025 hinaus beim FC Bayern oder verlässt der Kanadier den deutschen Rekordmeister? Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat sich der Linksverteidiger nun zum aktuellen Stand geäußert. "Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen", wird "Phonzie" zitiert. Knackpunkt sind laut Medienberichten seit einiger Zeit die Gehaltsforderungen des 23-Jährigen, der in der Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde. So will der FCB offenbar nur 13 Millionen Euro pro Jahr zahlen, nach Informationen der "Bild" fordert die Davies-Seite allerdings 16 Millionen Euro plus Boni und ein Handgeld von weiteren 15 Millionen. "Sport1" vermeldet gar ein gewünschtes Salär von rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Aktuell liegen die Gespräche wohl auf Eis. Während Davies einen Verbleib nicht ausschloss, gab er aber auch kein klares Bekenntnis zu den Münchnern ab: "Das ist eine gute Frage, da müsst ihr mit meinem Berater sprechen. Mein Fokus liegt jetzt gerade darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Über das andere Thema mache ich mir gerade keine Gedanken.“

Anzeige +++ 20. September, 17:12 Uhr: Salihamidzic traf Bayern-Aus wohl mitten ins Herz +++ Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste unmittelbar nach dem Titelgewinn 2023 zusammen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn beim FC Bayern München gehen. "Es hat Brazzo schon sehr wehgetan. Er hat so lange für diesen Verein gespielt und trug lange Verantwortung - es war eine ganz besondere Liebe. Da schmerzt so eine Trennung natürlich. Aber so ist das Fußballgeschäft", sagte Francisco Copado, Schwager von Salihamidzic, bei "Sport1". Copado kritisierte vor allem die Art und Weise des Rauswurfs von Ex-Bayern-Publikumsliebling Salihamidzic. "Man hätte anders mit Brazzo umgehen können, aber wir haben nie groß darüber gesprochen. Auf beiden Seiten wurden sicherlich Fehler gemacht", erklärte der 50-Jährige, Salihamidzic haben "unglaublich viel für den FC Bayern geleistet" und sich "aufgeopfert, weil es sein Herzensverein ist". Für seine Zeit als Funktionär beim FC Bayern stellt Copado Salihamidzic ein positives Zeugnis aus: "In allem, was er gemacht hat, war er erfolgreich. Natürlich hat nicht jeder Transfer von ihm gepasst, aber er hat Davies geholt, Musiala gefördert und war auch bei Kane der Initiator."

+++ 20. September, 10:55 Uhr: Zwei mögliche Nachfolger bei Davies-Abgang? +++ Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern aus, eine Verlängerung ist nach wie vor nicht in Sicht. Sollte der Kanadier die Münchner verlassen - am wahrscheinlichsten in Richtung Real Madrid -, gibt es aktuell wohl zwei Alternativen. FC Bayern: Kompany eröffnet Bier-Duell Laut "Calciomercato" steht Milan-Verteidiger Theo Hernandez auf der Liste der Bayern. Der Bruder von Ex-FCB-Star Lucas Hernandez wäre mit einer Ablöse von rund 80 Millionen Euro aber wohl sehr teuer. Problematisch neben dem hohen Preis: Die Italiener wollen Hernandez eigentlich nicht abgeben, dieser wiederum soll eine Verdopplung seines Gehalts fordern. Sein Vertrag endet 2026. Ein möglicher zweiter Kandidat wäre ein Youngster der Bayern: Adam Aznou. Er spielt für die Reserve in der Regionalliga und traf kürzlich als Kapitän in der Youth League beim 2:1-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb. Tel-Leihe? Das sagt Bayern-Trainer Kompany "Adam ist ein außergewöhnlicher Spieler. Seine Entwicklung in den letzten fünf, sechs Monaten war richtig, richtig gut. Bei uns steht er ganz weit oben auf dem Zettel", äußerte Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky" bereits lobende Worte. Aznou selbst gab kürzlich in einem Interview mit "X"-User "Lionstalk" an, in der aktuellen Saison "bei der ersten Mannschaft Minuten sammeln" und "um einen Platz im Team kämpfen" zu wollen.

+++ 19. September, 16:10 Uhr: Adresse der Allianz Arena zu "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert Große Ehre für den verstorbenen Kaiser: Franz Beckenbauer wird von der Stadt München posthum mit einer Straßenbenennung an der Allianz Arena gewürdigt. Die Fläche südlich und westlich der Werner-Heisenberg-Allee wird künftig - wirksam ein Jahr nach Beckenbauers Todestag am 7. Januar 2025 - Franz-Beckenbauer-Platz heißen. Das Stadion trägt dann die Adresse Franz-Beckenbauer-Platz 5. Dies beschloss der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Donnerstag. "Die Benennung einer Straße ist die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann und ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, den wir Franz Beckenbauer entgegenbringen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Beckenbauer sei "einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat. Mit seinen sportlichen Erfolgen und seinem Engagement für den Fußball hat er die Sportlandschaft Deutschlands nachhaltig geprägt. Seine unaufgeregte, humorvolle Art und seine Ausdrucksweise werden für immer Teil des Münchner Lebensgefühls bleiben."

+++ 19. September, 07:41 Uhr: Aufstellung via WhatsApp? Kompany irritierte wohl Spieler +++ Wie der "kicker" berichtet, sorgte Cheftrainer Vincent Kompany offenbar für Irritationen bei seinen Spielern. Demnach teilte der Belgier seinen Spielern die Aufstellung vor dem Bundesliga-Topspiel bei Holstein Kiel (6:1) wohl nur via WhatsApp mit. Tiefergehende Erklärungen vom Trainer soll es darüber hinaus nicht gegeben haben. Der Leistung der Stars scheint das jedoch nicht geschadet zu haben. Die Bayern schossen in dieser Saison in fünf Pflichtspielen bereits 24 Treffer.

+++ 17. September, 18:03 Uhr: Arsenal und Newcastle offenbar an Leroy Sane interessiert +++ Leroy Sane steht offenbar bei gleich zwei Klubs aus der Premier League hoch im Kurs. Laut "CaughtOffside" beobachten der FC Arsenal und Newcastle United die Situation des 28-Jährigen ganz genau. Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Laut "kicker" soll bis zum Winter entschieden werden, ob Sane ein neues Angebot erhält. Falls nicht, wäre das Transferfenster im Januar die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablösesumme zu generieren. Die Premier League wäre für Sane kein unbekanntes Pflaster. Zwischen 2016 und 2020 spielte der 65-fache Nationalspieler (13 Tore) unter Pep Guardiola bei Manchester City. Aufgrund einer Schambein-OP nach der EM verpasste Sane den Saisonstart der Bayern. Beim 6:1-Auswärtssieg des Rekordmeisters gegen Holstein Kiel stand er erstmals wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

+++ 17. September, 09:34 Uhr: Real vor Verlängerung mit Mendy - Schlechte Nachrichten für Davies? +++ Noch immer ist die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern München ungeklärt. Aktuell können sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, obwohl sich der pfeilschnelle Kanadier bereits in seinem letzten Vertragsjahr befindet. Sollte es tatsächlich zu einem Abgang kommen, gilt Real Madrid seit geraumer Zeit als Wunschziel des 23-Jährigen. Auch die "Königlichen" zeigten immer wieder Interesse, scheinen nun wohl aber auch anderweitig zu planen. Wie die spanische "Marca" berichtet, hat der Klub bereits die ersten Details mit Stammlinksverteidiger Ferland Mendy geklärt. Demnach soll der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag des Franzosen langfristig verlängert werden. Mendy zeigte zuletzt starke Leistungen und heimst nun scheinbar die Belohnung dafür ein. Mit der Verlängerung könnte er somit auch für die kommenden Jahre als Stammspieler auf der linken Abwehrseite eingeplant sein. Jene Position, die auch Davies bekleidet. Sollte sich der Noch-Bayern-Star für einen Real-Wechsel entscheiden, dürften die Chancen auf einen Stammplatz nun etwas geringer ausfallen.