FC Bayern München: Manuel Neuer gegen Hoffenheim verfügbar

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach auf den zuletzt erkrankten Manuel Neuer setzen. "Alle sind wieder da. Ich denke, Manu wird heute trainieren und dann haben wir den vollen Kader zur Verfügung", sagte Trainer Vincent Kompany vor der Partie am Sonntag. Neuer hatte am Freitag wegen eines Magen-Darm-Infekts im Training des Rekordmeisters gefehlt.

Gegen Hoffenheim dürfte der Bayern-Kapitän angesichts der anhaltenden Diskussion um die Torwart-Position in der deutschen Nationalmannschaft damit auch in den Fokus rücken. Im Tor der TSG steht Oliver Baumann, der nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen als erster Kandidat für die Position als Stammtorhüter bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada gilt. In den vergangenen Monaten waren jedoch auch immer wieder Stimmen laut geworden, Neuer ins DFB-Team zurückzuholen.

Neuer habe "genügend Erfahrung, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen", betonte Kompany: "Wenn Manu so Leistungen bringt wie für uns in dieser Saison, reicht das für mich, um zu sagen, dass wir eine ganz besondere Persönlichkeit und Torwart haben. Das ist für mich das Wichtigste. Ich hoffe, dass er genießen kann, was er im Moment schafft. Alles andere sind Gespräche für das deutsche Volk, für die Experten und letztendlich muss Manu ganz alleine entscheiden."

Sorgen um seine Mannschaft macht sich der Belgier nach zwei überraschenden Rückschlägen in der Liga nicht. "Du musst einfach im Tunnel bleiben und ruhig Spiel für Spiel weitergehen, und irgendwann kommst du ans Ziel", sagte Kompany. Dass ausgerechnet jetzt die formstarke TSG zu Gast ist, sei dabei kein Problem, meint der 39-Jährige: "Wir haben gezeigt: Wenn eine Mannschaft diese Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Wir haben Bock auf dieses Spiel."