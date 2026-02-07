- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

FC Bayern München: Manuel Neuer gegen Hoffenheim verfügbar

Article Image Media
© Firo/SID

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach auf den zuletzt erkrankten Manuel Neuer setzen. "Alle sind wieder da. Ich denke, Manu wird heute trainieren und dann haben wir den vollen Kader zur Verfügung", sagte Trainer Vincent Kompany vor der Partie am Sonntag. Neuer hatte am Freitag wegen eines Magen-Darm-Infekts im Training des Rekordmeisters gefehlt.

Gegen Hoffenheim dürfte der Bayern-Kapitän angesichts der anhaltenden Diskussion um die Torwart-Position in der deutschen Nationalmannschaft damit auch in den Fokus rücken. Im Tor der TSG steht Oliver Baumann, der nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen als erster Kandidat für die Position als Stammtorhüter bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada gilt. In den vergangenen Monaten waren jedoch auch immer wieder Stimmen laut geworden, Neuer ins DFB-Team zurückzuholen.

Neuer habe "genügend Erfahrung, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen", betonte Kompany: "Wenn Manu so Leistungen bringt wie für uns in dieser Saison, reicht das für mich, um zu sagen, dass wir eine ganz besondere Persönlichkeit und Torwart haben. Das ist für mich das Wichtigste. Ich hoffe, dass er genießen kann, was er im Moment schafft. Alles andere sind Gespräche für das deutsche Volk, für die Experten und letztendlich muss Manu ganz alleine entscheiden."

Sorgen um seine Mannschaft macht sich der Belgier nach zwei überraschenden Rückschlägen in der Liga nicht. "Du musst einfach im Tunnel bleiben und ruhig Spiel für Spiel weitergehen, und irgendwann kommst du ans Ziel", sagte Kompany. Dass ausgerechnet jetzt die formstarke TSG zu Gast ist, sei dabei kein Problem, meint der 39-Jährige: "Wir haben gezeigt: Wenn eine Mannschaft diese Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Wir haben Bock auf dieses Spiel."

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1066807837
News

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 07.02.2026
  • 11:36 Uhr
Bayern Hoffenheim
News

Babbel exklusiv: "Gefahr, dass der Verein implodiert"

  • 07.02.2026
  • 11:02 Uhr
01.02.2026, Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim, 1. Bundesliga, 20. Spieltag Tor zum 3:2 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier mit Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 4) Waldemar ...
News

Meisterkampf wieder offen? Das sind die BVB-Trumpfkarten

  • 07.02.2026
  • 10:55 Uhr
In einem Kalender wurde am Kalenderblatt 2. Februar, der Schließung des zweiten Transferfensters in 2026, der Eintrag Deadline Day eingetragen. Symbolbild Symbolfoto Deadline Day. Schnelsen Hamburg...
News

Deadline Day im Winter 2026: Welche Transferfenster sind noch geöffnet

  • 07.02.2026
  • 10:35 Uhr
Trainer und Torschütze: Riera (R.) mit Brown
News

Riera zum Debüt: "Hatte Spaß, meine Spieler zu sehen"

  • 07.02.2026
  • 06:32 Uhr
Vertrauen in den Trainer: Rainer Bonhof
News

Bonhof stärkt Polanski: "Keine Zweifel am Trainer"

  • 07.02.2026
  • 06:30 Uhr
Will auch in München jubeln: Tim Lemperle
News

Geburtstagsgeschenk: Lemperle wünscht sich Sieg in München

  • 07.02.2026
  • 06:30 Uhr
Riera folgte auf Dino Toppmöller
News

Bundesliga: Eintracht Frankfurt verspielt Sieg bei Riera-Debüt

  • 07.02.2026
  • 00:05 Uhr
Fehlt wohl vorerst: Emre Can
News

Medien: Can fehlt BVB vorerst

  • 06.02.2026
  • 22:25 Uhr

Werder-Coach versteht nur Bahnhof: "Dreierlachs, pferdegeil?"

  • Video
  • 02:23 Min
  • Ab 0