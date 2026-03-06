- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Manuel Neuer verletzt sich erneut - Diagnose steht fest

  • Aktualisiert: 08.03.2026
  • 13:12 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der FC Bayern München wechselt zur zweiten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach den Torwart. Jetzt steht fest, welche Verletzung Manuel Neuer erlitten hat.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach die zweiten 45 Minuten.

Nach dem 4:1-Sieg gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

"Die Wade - mal schauen, was es ist", sagte Eberl nach dem Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."

- Anzeige -

Neuer zieht sich "kleinen Muskelfaserriss" zu

Inzwischen hat der Klub Klarheit geschaffen. Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, zog sich Neuer einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Er falle damit "zunächst" aus.

Damit dürfte klar sein: Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) ist für den Routinier keine Option, für ihn wird wohl Jonas Urbig im Tor stehen.

Neuer hatte bereits die vergangenen beiden Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Direkt vor Beginn der zweiten Halbzeit hatte "Sky"-Reporter Hansi Küpper noch über die Verletzung gesagt: "Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll."

Mehr News und Videos
In der Kritik: Stadionsprecher Michael Trippel
News

"Inakzeptabel": DFB rüffelt Kölner Stadionsprecher

  • 08.03.2026
  • 14:01 Uhr
KOVAC Niko Trainer Team BVB DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.2026 in Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE S...
News

Knifflige BVB-Phase: Für Kovac geht es um viel

  • 08.03.2026
  • 13:51 Uhr

FC Bayern: Kompany gibt Update zur Neuer-Verletzung

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0

"Wolfsburg brennt": Stimmung beim VfL eskaliert

  • Video
  • 01:58 Min
  • Ab 0
Daniel Bauer (m.) hat keine Zukunft in Wolfsburg
News

Wolfsburg trennt sich von Bauer und Christiansen - Hecking im Anflug

  • 08.03.2026
  • 10:20 Uhr
Daniel Bauer
News

Wolfsburg-Beben: Bauer raus - Klub-Ikone soll übernehmen

  • 08.03.2026
  • 10:15 Uhr
Schiedsrichter Dr. Florian Exner zeigt nach einer Rudelbildung zwischen Spielern und Betreuern des VfL Wolfsburg und Hamburger SV nach dem Schlusspfiff die Rote Karte, Bundesliga, VfL Wolfsburg v H...
News

Wolfsburg taumelt: Chaos auf und neben dem Platz

  • 08.03.2026
  • 08:39 Uhr
Julian BRANDT (DO) Aktion, Einzelaktion Fussball UEFA Champions League Play offs, Borussia Dortmund (DO) - Atalanta Bergamo (AB) 2-0 am 17.02.2026 in Dortmund Deutschland. UEFA regulations prohibit...
News

Kommentar: BVB-Trennung kann für Brandt befreiend sein

  • 08.03.2026
  • 08:38 Uhr
Haderte mit seinem Team: Niko Kovac
News

BVB-Coach Kovac macht es kurz: "Nicht zufrieden"

  • 08.03.2026
  • 05:53 Uhr
Bejubelt Rekord-Tor: Vincenzo Grifo
News

Löw hat Anteil am Grifo-Rekord: "Worte zu Herzen genommen"

  • 08.03.2026
  • 05:51 Uhr