FC Bayern München: Kompany-Team pulverisiert wohl jahrzehntealten Rekord - fällt Bestmarke an Ostern?

  • Veröffentlicht: 07.03.2026
  • 14:19 Uhr
  • ran.de

Auch ohne Harry Kane präsentiert sich der FC Bayern München torhungrig und schenkt Borussia Mönchengladbach viermal ein. Damit steuert der Rekordmeister zielsicher auf einen neuen Bundesliga-Rekord zu.

Ein paar leise Zweifel hatten den FC Bayern München ins Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach begleitet.

Würde die Offensiv-Maschine auch ohne Harry Kane auf Hochtouren laufen? Immerhin fehlte der Torgarant wegen Wadenproblemen erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel.

Insofern war das 4:1 gegen die "Fohlen" auch ein Statement des Rekordmeisters an jene Zweifler, die dem Starensemble von Trainer Vincent Kompany eine zu große Abhängigkeit vom Engländer nachsagten. Damit schraubten die Bayern ihr Torkonto auf bereits 92 Tore nach oben. So viele wie etwa bei der hauchdünn vor Borussia Dortmund gewonnenen Meisterschaft 2022/2023.

Diesmal brauchten sie dafür nur 25 Spiele. Und haben damit noch neun Partien Zeit, um den bisherigen Rekord zu knacken. Der liegt bei 101 Toren und wurde von ihren Vorgängern um Gerd Müller, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und Paul Breitner in der Saison 1971/1972 aufgestellt.

Bereits im ersten Jahr unter Kompany kamen die Münchner diesem Bestwert sehr nahe, trafen letztlich 99 Mal in 34 Partien ins Tor. Ein Schnitt von 2,91. Diesmal liegt er bei 3,68. Behält der souveräne Spitzenreiter diesen bei, wären es am Ende 125 Treffer.

Der bisherige Rekord würde bei dem Schnitt schon am 28. Spieltag fallen. Also am Osterwochenende, an dem im Idealfall auch die Meisterschaft schon offiziell entschieden sein könnte.

VIDEO: Goretzka mit Porno-Vergleich abgefeiert

FC Bayern: Kane könnte es Lewandowski nachmachen

Dass der jahrzehntealte Torrekord in diesem Frühjahr Geschichte sein wird, dürfte so sicher sein wie die Meisterfeier im Mai auf dem Marienplatz.

Dann wird auch ziemlich sicher Kane seine zweite Torjägerkanone eingesackt haben. Nach 36 Treffern in seiner Bundesliga-Premierensaison steht der 32-Jährige nun schon wieder bei 30 Toren und peilt damit auch einen individuellen Rekord an.

Erst in der Saison 2020/2021 hatte Robert Lewandowski den 49 Jahre zuvor aufgestellten Höchstwert von Müller um ein Tor auf 41 nach oben geschraubt. Kane fehlen also noch elf Tore, für die er maximal neun Spiele Zeit hat. Mit seinem aktuellen Schnitt von 1,25 Toren pro Bundesliga-Einsatz würde er bei 33 Einsätzen genau bei 41 landen.

