"Fußball ist mir immer noch sehr wichtig, aber nicht mehr wichtiger als meine Gesundheit und mein privater und seelischer Frieden. In gewisser Weise habe ich ein neues Leben geschenkt bekommen. [...] Ich lebe heute viel mehr im Moment, bin ganz bei mir, bin einfach: ich. Das habe ich 40 Jahre vorher so nie empfunden."

... seine Gedanken zu Gladbach-Zeiten und jetzt:

"Als wir in Gladbach die Champions League erreichten, lagen sich alle um mich herum in den Armen. Mir aber schwirrten nur die Fragen im Kopf herum: 'Oh Gott, sind wir mit dem Kader überhaupt konkurrenzfähig? Was für Transfers muss ich jetzt machen?' Heute kann ich mit meiner Lebensgefährtin und dem Hund im Garten sitzen - und bin ganz bei mir. Bin einfach: ich!"

... seine damalige gesundheitliche Verfassung:

"Ich war nicht mehr in der Lage, mein Leben in der gewohnten Form weiterzuführen und diesen Job so auszuüben, wie es mir inzwischen wieder möglich ist und Freude macht. Ich erkannte, dass ich mich auf meinem Weg irgendwann verloren hatte, dass ich nur noch einer Rolle entsprach. Ich hatte nicht mehr die Kraft, den Dingen auf den Grund zu gehen, und übertünchte die Probleme mit immer mehr Arbeit – obwohl mein Körper geschrien hat."

... über das Thema Burnout und Depression:

"Sagen wir es so: Es ging in die Richtung. Ich war ausgebrannt, ich war nicht mehr in der Lage, mein Leben in der gewohnten Form weiterzuführen und diesen Job so auszuüben, wie es mir inzwischen wieder möglich ist und Freude macht."

... die Rückkehr zum Fußball:

"Aber nach vielen Gesprächen mit dem Therapeuten, fing ich eines Tages an, wieder in Sportseiten zu blättern. [...] Irgendwann sah ich ein Sechstligaspiel, aß Bratwurst und trank ein Bier – und mir wurde bewusst: Junge, das Spiel fehlt dir."

... die Hintergründe seines Rücktritts:

"Für mich war es befremdlich, dass bereits in dem Moment, als über meinen Rücktritt spekuliert wurde, Gerüchte aufkamen, ich würde nur eine Show abziehen, um möglichst schnell den Absprung zu schaffen, um bei RB Leipzig zu unterschreiben. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach."