Der 1:4-Pleite in der Champions League gegen den FC Barcelona ließen die Münchner drei hohe Siege in der Bundesliga gegen Bochum (5:0) und Union Berlin (3:0) sowie im Pokal gegen Mainz 05 (4:0) folgen.

ran: Max Eberl, erst 5:0, dann 4:0, heute nur 3:0 – muss man sich Sorgen machen?

Max Eberl: Nein (lächelt). Nein, das zu null ist schön gegen eine unglaublich defensivstarke Mannschaft, auch das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. Bis zum Elfmeter hatten wir jetzt nicht so viele Torgelegenheiten, der Elfmeter war dann wirklich schön rausgespielt. Und nach dem 1:0 geht es natürlich ein bisschen einfacher. Union hat das gezeigt, was sie die ganze Saison gezeigt haben: Sehr intensiv, sehr laufstark, auch das eine oder taktische Foul dabei. Eins davon war Gott sei Dank im Strafraum, sodass es den Elfmeter gab. Und hinten raus haben wir hochverdient 3:0 gewonnen.

ran: Vor zehn Tagen haben wir in Barcelona gestanden, da waren die Fragen an Sie nicht ganz so angenehm. Dann kamen jetzt drei Spiele mit einem hervorragenden Lauf. Wie bewerten Sie das, wenn Sie es gegenüberstellen?

Eberl: Na ja, wir sollten nicht dauernd nach Barcelona gucken. Wir haben das Spiel abgearbeitet, wir haben 4:1 dort verloren, die zweite Halbzeit war nicht gut. Jetzt haben wir drei Spiele in Folge zu null gespielt, das hat es zum letzten Mal in München 2020 gegeben. Das gibt uns dieses Gefühl, was wir brauchen, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das haben wir gesagt: Das ist ein Prozess, den wir machen. Wir haben sehr viele Dinge angepackt im Sommer, wir haben einen neuen Trainer, spielen anders Fußball. Dass man das eine oder andere adaptieren muss, das ist so und das ist auch gut so. Aber das hat die Mannschaft getan und in der Bundesliga sind wir jetzt sehr, sehr gut dabei.